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Cronaca
09/09/2026 11:01:00

Mazara, è Rosaria Gianquinto la donna morta per il crollo del balcone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2026/1788944703-0-mazara-e-rosaria-gianquinto-la-donna-morta-per-il-crollo-del-balcon.jpg

È Rosaria Gianquinto, 86 anni, la donna morta a Mazara del Vallo dopo essere precipitata da un balcone in seguito a un cedimento. L’anziana, nata nel 1940, era stata trasportata in ospedale con gravi lesioni. Il decesso è avvenuto dopo alcune ore.

 

La caduta da quattro metri

La donna si trovava sul balcone quando si è verificato il cedimento ed è precipitata da un’altezza di circa quattro metri. Nella caduta ha riportato gravi ferite, che hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Questa mattina sul posto, su delega della Procura, si è recato il comandante della polizia municipale di Mazara Vincenzo Menfi.

 

Sgomberata la famiglia, sistemazione a carico del Comune

Le precarie condizioni dell’edificio hanno portato anche allo sgombero precauzionale della famiglia, per evitare ulteriori rischi.

I familiari sono stati trasferiti in una struttura, con le spese di sistemazione a carico del Comune di Mazara del Vallo.

 

 









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