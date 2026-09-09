Marsala, vede i Carabinieri e fugge lanciando 20 involucri di hashish: arrestato 20enne

09/09/2026 13:52:00

Vede arrivare la pattuglia dei Carabinieri, scappa e durante la fuga cerca di disfarsi di venti involucri contenenti oltre 330 grammi di hashish. È quanto accaduto a Strasatti, nel territorio di Marsala, dove i Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato in flagranza un giovane di 20 anni, di nazionalità straniera, per l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane si trovava in piazza Fiera, quando i militari si sono avvicinati per effettuare un controllo. Alla vista della pattuglia, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, avrebbe iniziato a correre.

La droga lanciata durante la fuga

Mentre cercava di allontanarsi, il ventenne avrebbe estratto dalle tasche 20 involucri di cellophane, gettandoli a terra nel tentativo di disfarsene.

La fuga è però durata poco. I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, recuperando gli involucri. All'interno è stato trovato hashish per un peso complessivo di circa 334 grammi, successivamente sequestrato.

Per il giovane è quindi scattato l'arresto in flagranza.

Dopo l'udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento è ancora nella fase iniziale e le eventuali responsabilità del ventenne dovranno essere accertate definitivamente con una sentenza passata in giudicato.



