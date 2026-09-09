La tragedia a Mazara: il cordoglio del sindaco Quinci per la morte di Rosaria Gianquinto

La donna abitava al primo piano di un edificio di via Raffaele Castelli, nel centro storico. A seguito del crollo è stata sgomberata per motivi di sicurezza una famiglia che vive al piano terra dello stesso stabile. Il sindaco Salvatore Quinci ha espresso il cordoglio personale e dell’amministrazione comunale.
Il cedimento
Rosaria Gianquinto, nata nel 1940, si trovava sul balcone della propria abitazione quando una parte della struttura ha ceduto. La donna è precipitata da un’altezza di circa quattro metri, riportando gravi ferite e traumi.
Trasportata all’ospedale Abele Ajello, è deceduta dopo alcune ore. Sul posto, insieme ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco, è intervenuto il personale della Polizia municipale, coordinato dal comandante Menfi.
Sgomberata la famiglia al piano terra
Per ragioni di sicurezza è stato disposto lo sgombero del nucleo familiare residente al piano terra dell’edificio. La famiglia è assistita dai Servizi sociali comunali.
L’area attorno all’abitazione è stata transennata e l’accesso è stato vietato. Come ha spiegato il sindaco, si attendono le decisioni che saranno adottate di concerto con l’Autorità giudiziaria.
Il cordoglio del sindaco Quinci
«Esprimo a titolo personale ed a nome dell’amministrazione comunale di Mazara del Vallo i sentimenti di cordoglio per la morte di una nostra concittadina, Rosaria Gianquinto di 86 anni», ha dichiarato Salvatore Quinci.
Il primo cittadino ha ricostruito l’accaduto, riferendo di un «improvviso cedimento di parte» del balcone, e ha confermato l’intervento dei soccorritori, lo sgombero precauzionale e l’assistenza comunale alle persone evacuate.
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TRAPANI / MAZARA DEL VALLO...
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