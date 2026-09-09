Marsala, finalmente pulita la piazzetta tra via Oberdan e via Saffi

09/09/2026 12:00:00

Dopo mesi di segnalazioni e l'ultimo articolo di Tp24, la piazzetta tra via Oberdan e via Saffi a Marsala è stata finalmente pulita. Le operazioni di sfalcio e rimozione dei rifiuti, tanto attese dai residenti, hanno restituito decoro a un'area che versava in uno stato di abbandono da tempo.

A dare voce a questa battaglia di civiltà è stata la cittadina Irene, che con le sue segnalazioni a TP24 non ha mai mollato, continuando a denunciare l'incuria e le erbacce che avevano reso la piazzetta invivibile. "Per l'ennesima volta nessuno viene a pulire la piazzetta... è in uno stato di abbandono", scriveva Irene, lanciando l'ennesimo appello che finalmente è stato ascoltato.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.



