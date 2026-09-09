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Cittadinanza
09/09/2026 12:00:00

Marsala, finalmente pulita la piazzetta tra via Oberdan e via Saffi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2026/marsala-finalmente-pulita-la-piazzetta-tra-via-oberdan-e-via-saffi-450.jpg

Dopo mesi di segnalazioni e l'ultimo articolo di Tp24, la piazzetta tra via Oberdan e via Saffi a Marsala è stata finalmente pulita. Le operazioni di sfalcio e rimozione dei rifiuti, tanto attese dai residenti, hanno restituito decoro a un'area che versava in uno stato di abbandono da tempo.

 

A dare voce a questa battaglia di civiltà è stata la cittadina Irene, che con le sue segnalazioni a TP24 non ha mai mollato, continuando a denunciare l'incuria e le erbacce che avevano reso la piazzetta invivibile. "Per l'ennesima volta nessuno viene a pulire la piazzetta... è in uno stato di abbandono", scriveva Irene, lanciando l'ennesimo appello che finalmente è stato ascoltato.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.









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