Il sindacato degli infermieri contro la direttiva ASP Trapani: "Criticare i disservizi non è una colpa"

08/09/2026 06:00:00

La recente direttiva emanata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani sul tema della riservatezza, del segreto d’ufficio e della custodia dei documenti aziendali — con il conseguente richiamo alle possibili sanzioni disciplinari per i trasgressori — riaccende il dibattito sul confine tra doveri di segretezza e diritti di espressione nel pubblico impiego.

A intervenire sulla vicenda è la Segreteria provinciale del Nursing Up Trapani, guidata da Matteo Incaviglia, che in una nota esprime la propria posizione, accogliendo da un lato l'importanza delle norme sulla privacy, ma mettendo in guardia contro possibili derive che penalizzino i lavoratori.

La tutela dei dati personali è un dovere

Dal punto di vista sindacale, la protezione delle informazioni sanitarie e personali dei pazienti non è in discussione. Il Nursing Up ribadisce che la tutela dei dati riservati rappresenta un dovere primario e che è assolutamente legittimo che l’Azienda richiami il proprio personale al rigoroso rispetto della normativa vigente.

Social network e libertà di critica: "Non si crei un effetto dissuasivo"

La preoccupazione principale del sindacato riguarda la distinzione tra ciò che è realmente riservato o segreto e ciò che rientra nel libero diritto di critica. I social network, si evidenzia nel documento, sono ormai parte integrante della sfera pubblica della comunicazione. L'utilizzo di queste piattaforme da parte dei dipendenti pubblici non può essere bollato, a prescindere, come un comportamento scorretto, né può azzerare la libertà di manifestazione del pensiero.

Ciò che fa la differenza è la modalità di espressione: se da un lato resta fermo l'obbligo di utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso, evitando la diffamazione o la diffusione di dati protetti, dall'altro non si può scambiare la denuncia di disservizi per una condotta lesiva dell'immagine aziendale. Raccontare o evidenziare criticità collettive — come carenze di organico, turni massacranti, sovraccarichi di lavoro o problemi di sicurezza — non costituisce di per sé una violazione del segreto d'ufficio.

Procedimenti disciplinari caso per caso

Sul fronte della responsabilità disciplinare, la posizione del Nursing Up è netta: un procedimento non può basarsi sul semplice fatto che una notizia o una critica sia diventata pubblica. È indispensabile verificare la condotta concreta, la reale natura dell'informazione e le responsabilità individuali, garantendo sempre il pieno diritto alla difesa e al contraddittorio.

Il ruolo del sindacato

Infine, la nota evidenzia il ruolo fondamentale delle rappresentanze sindacali, tutelato dalla Costituzione. Raccogliere le segnalazioni del personale e portare all'attenzione dell'Azienda e dell'opinione pubblica i problemi organizzativi che incidono sulla salute dei lavoratori e sulla qualità dell'assistenza non significa diffondere notizie riservate, ma esercitare una funzione di trasparenza e controllo sociale.

«La tutela della riservatezza è un dovere indiscusso», conclude il sindacato, «ma la legittima denuncia delle criticità lavorative non può essere confusa con una fuga di notizie. Come organizzazione saremo inflessibili nel condannare le violazioni della privacy, ma al contempo vigileremo con fermezza affinché gli strumenti disciplinari non vengano utilizzati per limitare le prerogative sindacali e la libertà di espressione dei lavoratori».



