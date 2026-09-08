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» Rifiuti
08/09/2026 13:16:00

Custonaci, abbandonano rifiuti ma vengono ripresi dalle telecamere 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788859183-0-custonaci-abbandonano-rifiuti-ma-vengono-ripresi-dalle-telecamere.jpg

Abbandonano illecitamente dei rifiuti, ma una segnalazione e le immagini delle telecamere comunali consentono alla Polizia Locale di risalire rapidamente ai responsabili. È accaduto a Custonaci, dove gli agenti hanno individuato i trasgressori grazie anche al sistema di videosorveglianza presente sul territorio.

 

A far scattare gli accertamenti è stata la segnalazione di un cittadino. La Polizia Locale ha quindi acquisito e visionato le immagini registrate dalle telecamere comunali, riuscendo a identificare le persone ritenute responsabili dell'abbandono dei rifiuti.

 

L'Amministrazione comunale sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadini, Polizia Locale e strumenti tecnologici nel contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti e nella tutela del decoro urbano.

 

«La rete di telecamere presente sul territorio costituisce un importante presidio per contrastare i comportamenti incivili e garantire il rispetto delle regole», evidenzia il Comune, che ha ringraziato il cittadino per la segnalazione e gli agenti della Polizia Locale per l'intervento.

 

Non sono stati forniti, al momento, ulteriori dettagli sull'episodio né sull'entità delle eventuali sanzioni contestate ai responsabili.









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