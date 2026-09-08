Marsala: gli ex studenti della VB del Liceo Scientifico insieme dopo 50 anni

08/09/2026 18:00:00

Un gruppo di ex liceali del “Pietro Ruggieri” di Marsala del 1976 hanno festeggiato il loro 50° anniversario di Diploma. Sono gli studenti della V B che, peraltro, da dieci anni si ritrovano assieme ogni estate per “celebrare” quei cinque anni passati fra libri e banchi di scuola.

La cosa, assai significativa è che in queste “reunion” hanno voluto coinvolgere anche i loro coniugi creando, di fatto, una piccola e affiatata comunità. Una serata di serena partecipazione nel ricordo anche di chi li ha prematuramente lasciati: Giovanna, Rosetta e Luigi. Naturalmente l’arrivederci è fissato per l’estate del 2027 salvo mini convention per stare assieme anche fuori dagli anniversari. Quello del 50°è stato celebrato in una torta “sui generis” ideata dal Presidente del Gruppo Emilio Bosco e composta da 50 cannolicchi.

Nella foto dietro da sinistra: Bartolo Bonafede, Maurizio Bono, Nino Pellegrino, Nino Guercio, Paoletta De Vita, Anna Adele Agate, Wilma Monti. In primo piano Fabrizio Di Girolamo, Michele Bongiorno, Antonietta Pellegrino, Emilio Bosco, Isabella Di Girolamo, Giuseppina Di Girolamo, Stefania Zuppardi e Liliana Bontà.



