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Economia

» Mare e pesca
08/09/2026 02:00:00

Mazara capitale della pesca europea: il Commissario UE Costas Kadis apre il tour siciliano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/mazara-capitale-della-pesca-europea-il-commissario-ue-costas-kadis-apre-il-tour-siciliano-450.jpg

Mazara del Vallo torna per tre giorni capitale della pesca mediterranea. Dal 9 all’11 settembre si terrà la terza edizione di “Tesori dal Blu”, la manifestazione dedicata al mare, alla pesca, all’innovazione e alle politiche europee del settore. E quest’anno l’appuntamento avrà un ospite di primo piano: Costas Kadis, Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, che proprio da Mazara inizierà il suo tour tra le marinerie siciliane.

Una scelta tutt’altro che casuale. Mazara resta uno dei principali poli pescherecci del Mediterraneo e continua a rappresentare, pur tra crisi, riduzione della flotta e difficoltà economiche, uno dei luoghi simbolo della pesca italiana.

 

Kadis incontra la marineria siciliana

Il momento centrale della manifestazione sarà la mattina di giovedì 10 settembre.

Alle 10, nella Sala La Bruna, il Commissario europeo incontrerà rappresentanti della filiera e delle marinerie siciliane nell’appuntamento dal titolo “Voci del mare: strategie condivise per la filiera siciliana”.

Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, la direttrice generale PEMAC-MASAF Graziella Romito e il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Patrizio Giacomo La Pietra.

Alle 11, nella Sala consiliare, il confronto proseguirà con il convegno “Governance europea e sviluppo blu: le nuove rotte del Mediterraneo”, con rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali e del comparto della pesca.

 

“L’Europa deve partire da città come Mazara”

Kadis ha sottolineato il significato della visita in una lettera inviata agli organizzatori.

“La mia visita a Mazara del Vallo, uno dei principali porti pescherecci del Mediterraneo, testimonia l’importanza che questo territorio riveste per le politiche europee in materia di pesca”, scrive il Commissario.

E aggiunge: “È da città come questa che l’Europa deve continuare a partire per costruire una politica del mare capace di unire sostenibilità, lavoro, cultura e coesione sociale”.

Parole che arrivano in una fase tutt’altro che semplice per la pesca siciliana, stretta tra costi crescenti, regole europee sulla sostenibilità, riduzione dello sforzo di pesca e difficoltà nel ricambio generazionale. Per questo l’incontro di Mazara potrà essere anche l’occasione per portare direttamente a Bruxelles problemi e richieste delle marinerie dell’Isola.

 

Tre giorni tra pesca, cultura e cucina

“Tesori dal Blu” prenderà il via già nel pomeriggio del 9 settembre, con convegni, incontri, show cooking e iniziative dedicate al rapporto tra mare, economia e comunità, per proseguire fino all’11 settembre.

La manifestazione prova così a consolidarsi come spazio di confronto tra istituzioni, operatori, esperti e cittadini.

E per Mazara l’arrivo del Commissario europeo rappresenta soprattutto un’occasione: ricordare che la pesca non è soltanto memoria e tradizione, ma resta una delle questioni decisive per il futuro economico della città. Un futuro che, almeno per due giorni, passerà direttamente dal confronto con Bruxelles.









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