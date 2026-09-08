Castelvetrano: la Cassazione conferma la condanna di Francesco Calamia per furto aggravato

08/09/2026 09:30:00

E’ definitiva la condanna per furto aggravato inflitta dal Tribunale di Marsala al 41enne castelvetranese Francesco Calamia. Giudicando “inammissibile” il ricorso difensivo, infatti, la settima sezione della Cassazione (presidente Maria Teresa Belmonte) ha messo il suo sigillo sulla condanna a due anni e quattro mesi di reclusione, nonché a mille euro di multa, emessa dal tribunale marsalese e lo scorso 12 marzo confermata dalla Corte d’appello di Palermo.

“Esula dai poteri della Corte di cassazione – hanno sottolineato i giudici della Suprema Corte - quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali”. Il Calamia è stato, pertanto, condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.



