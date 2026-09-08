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Cronaca
08/09/2026 07:28:00

Tragedia alla Monte Erice, il commissario di gara Mario Marchese trasferito a Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/tragedia-alla-monte-erice-il-commissario-di-gara-mario-marchese-trasferito-a-palermo-450.jpg

È stato trasferito in un ospedale di Palermo e ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica Mario Marchese, il commissario di percorso rimasto gravemente ferito durante il tragico incidente alla 68ª Cronoscalata Trapani-Monte Erice.

 

Marchese era stato inizialmente soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove era stato ricoverato in terapia intensiva per un trauma toracico. Successivamente è stato disposto il trasferimento a Palermo, in una struttura specializzata. La prognosi rimane riservata.

 

Ferito alla postazione numero 9

Il commissario si trovava nei pressi della postazione numero 9 quando, domenica 6 settembre, la Peugeot 308 TCR condotta da Marco Nicoletti è uscita dal tracciato.

Secondo la prima ricostruzione, la vettura avrebbe superato la barriera stradale e colpito una roccia, compiendo poi un volo di circa sessanta metri. Nell’area raggiunta dall’auto si trovavano Marchese e i due giovani spettatori di Belmonte Mezzagno Giuseppe Bisconti e Karol Greco, di 18 e 20 anni, morti nell’incidente.

 

La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta per ricostruire le cause della perdita di controllo della Peugeot. La vettura è sotto sequestro e sarà sottoposta a perizia. Il pilota è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale; negativo l’esame tossicologico eseguito su di lui.

 

 









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