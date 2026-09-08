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Cronaca
08/09/2026 17:24:00

Tragedia a Favignana: un uomo muore dopo un'immersione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788881073-0-tragedia-a-favignana-un-uomo-muore-dopo-un-immersione.jpg

Tragedia nel mare di Favignana, dove un subacqueo di 62 anni questa mattina è morto dopo aver accusato un malore durante un’immersione. L’uomo, D.M., residente a Viterbo, era in mare insieme ad altre persone quando si è sentito male.

 I compagni che si trovavano con lui lo hanno caricato sul gommone del diving e si sono diretti verso il porticciolo di Punta Longa, praticandogli  il massaggio cardiaco durante il tragitto.

 

La corsa verso Punta Longa

I sanitari si sono quindi portati al porticciolo per attendere l'arrivo dell'imbarcazione. Una volta raggiunta Punta Longa - come riporta TrapaniSì - il 62enne è stato trasferito sull'ambulanza e trasportato in codice rosso al presidio sanitario di Favignana. Le manovre di rianimazione, iniziate già a bordo del gommone, sono proseguite senza interruzione.

 

Un'ora di tentativi per salvarlo

I sanitari hanno provato a salvare l'uomo per circa un'ora. E' intervenuto anche l'anestesista di turno alla camera iperbarica, che ha provveduto a intubare il subacqueo. Nonostante il lungo intervento e tutti i tentativi di rianimazione, però, per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Il medico del presidio sanitario dell'isola ne ha infine constatato il decesso. Resta da chiarire la natura del malore che è costato la vita all'uomo.



Cronaca | 2026-09-08 17:24:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/tragedia-a-favignana-un-uomo-muore-dopo-un-immersione-250.jpg

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