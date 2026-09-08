Paceco, torna “Risonanze Musicali”: cinque concerti da Verdi all’elettronica

08/09/2026 16:00:00

Dall’opera dell’Ottocento alla musica elettronica, passando per archi, clarinetti e repertorio cameristico. Torna a Paceco “Risonanze Musicali”, rassegna in cinque appuntamenti che da oggi, 8 settembre, fino al 18 ottobre attraverserà epoche e linguaggi diversi della musica.

Si comincia martedì 8 settembre alle 21, alla Villa Comunale, con “Verdi: sogno e passione”: una selezione delle pagine più celebri de La Traviata, Il Trovatore e Rigoletto, affidate al cast, al coro e all’orchestra del Conservatorio di musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Verdi apre il viaggio musicale

Sul podio ci sarà Riccardo Serenelli, mentre progetto e casting sono firmati da Micaela Carosi.

La serata attraverserà quella che viene tradizionalmente definita la “trilogia popolare” di Giuseppe Verdi: Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata, tre opere composte tra il 1851 e il 1853 e diventate centrali nel repertorio operistico. Lo stesso programma è stato proposto nei giorni scorsi dal Conservatorio “Scontrino” anche al Chiostro di San Domenico di Trapani.

Per La Traviata si alterneranno Martina Saviano e Alessandra Piro nel ruolo di Violetta Valéry, Giuseppe Galante e Yu Zicheng in quello di Alfredo Germont, Liu Haoran e Chen Yinjing come Giorgio Germont.

Nel Trovatore saranno protagonisti Giorgia Ferrara come Leonora e Giuseppe Galante come Manrico.

Per Rigoletto, invece, Diletta Alonge e Federica Caruso interpreteranno Gilda; Giuseppe Galante e Yu Zicheng il Duca di Mantova, Mao Yalin Maddalena, mentre Liu Haoran e Chen Yinjing si alterneranno nel ruolo di Rigoletto.

Cinque appuntamenti fino al 18 ottobre

Dopo il debutto verdiano, Risonanze Musicali lascerà la Villa Comunale per entrare nelle chiese di Paceco, con quattro appuntamenti che porteranno gradualmente il pubblico verso il repertorio cameristico e la musica contemporanea.

Domenica 27 settembre, alle 19, Risonanze in dialogo proporrà una suite per clarinetto e quartetto d’archi.

Mercoledì 30 settembre, alle 21, sarà la volta di Risonanze d’arco, concerto affidato all’ensemble d’archi.

Il 4 ottobre alle 19 arriverà Risonanze nel respiro, con un ensemble di clarinetti.

La chiusura è prevista domenica 18 ottobre alle 19 con Nuove risonanze oltre il suono, concerto dedicato alla musica elettronica, approdo contemporaneo di un percorso partito dalle grandi pagine dell’opera ottocentesca.

Le chiese che ospiteranno i quattro concerti saranno comunicate successivamente dagli organizzatori.

Una rassegna tra Comune, Conservatorio e Luglio Musicale

“Risonanze Musicali” è organizzata dal Comune di Paceco, in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, con il sostegno della Regione Siciliana.



