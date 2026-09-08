Paceco: capperi in via Asaro: degrado o nuovo decoro urbano?

08/09/2026 15:08:00

Paceco si arricchisce di un’attrazione botanica inaspettata. In Via Giovanni Asaro spuntano due piante di capperi. Sì, avete capito bene: due. Il nostro lettore Maurizio ci ha inviato le foto, oltre che delle erbace lungo la strada anche di due piante di capperi.

Si trovano lì come se il Comune avesse fatto un nuovo progetto di arredo urbano e invece, si trovano lì perché cresciute spontaneamente sul marciapiedi.

Nessuno ha niente contro i capperi, sia chiaro. Ma ci si chiede: a che servono? Non sono un’aiuola, non sono curate, non hanno, ovvimente, un cartello che le spieghi. Sono solo due piante, lì per caso, e visto che sono selvatiche, perché non toglierle?

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