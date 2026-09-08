Marsala, rifiuti dietro il Monumento ai Mille. E i luoghi della cultura? Chiusi 

08/09/2026 17:00:00

Una piccola discarica dietro il Monumento ai Mille, proprio sul lungomare di Marsala. E, poco più avanti, alcuni dei principali luoghi che potrebbero essere visitati dai turisti trovati con le porte chiuse. È la fotografia, non proprio esaltante, della passeggiata domenicale di un lettore di Tp24, che ci ha inviato anche uno scatto.

La foto è stata realizzata domenica pomeriggio, 6 settembre, alle spalle del Monumento ai Mille. Si vede del materiale di risulta abbandonato nell'area, come se quello spazio potesse essere utilizzato tranquillamente come una discarica.

E già questo, considerando il luogo, basterebbe per sollevare qualche domanda.

Dietro il Monumento ai Mille il materiale abbandonato

Siamo infatti in uno dei punti più frequentati del waterfront marsalese, a due passi dal centro storico e da uno dei monumenti simbolicamente più importanti della città.

Qualcuno, secondo quanto documentato dalla fotografia inviata a Tp24, ha pensato bene di scaricare del materiale di risulta proprio dietro il Monumento ai Mille.

Non sappiamo da quanto tempo si trovi lì né chi lo abbia abbandonato. Quello che sappiamo è che domenica pomeriggio era ancora presente e ben visibile.

Una scena che stride parecchio con l'immagine di una città che punta sul turismo, sul proprio patrimonio storico e sul recupero del rapporto con il mare.

La passeggiata in centro e le porte chiuse

Ma la segnalazione del nostro lettore non finisce qui. Proseguendo la passeggiata nel centro di Marsala, racconta di avere trovato chiuso l'Antico Mercato, chiuso l'atrio del Palazzo comunale e chiuso anche il Complesso monumentale San Pietro.

Tutto questo di domenica pomeriggio, mentre in centro erano presenti diversi gruppi di turisti.

Turisti che, naturalmente, avrebbero potuto approfittare della giornata per conoscere meglio Marsala e visitare alcuni dei suoi spazi più rappresentativi. Ma davanti a una porta chiusa c'è poco da visitare.

Marsala e il turismo delle porte chiuse

È un tema che torna ciclicamente. Marsala possiede un patrimonio storico, archeologico e culturale importante, ma avere i luoghi non basta: bisogna renderli accessibili, soprattutto nei giorni e negli orari nei quali la città viene maggiormente frequentata dai visitatori.

Settembre, peraltro, non è certo un mese marginale per il turismo in Sicilia occidentale. Le temperature sono ancora estive, le presenze continuano e la domenica pomeriggio il centro storico è naturalmente uno dei punti verso i quali si dirigono i visitatori.

E allora la segnalazione del lettore mette insieme due problemi apparentemente diversi, ma che raccontano la stessa cosa: la cura della città.

Da una parte il materiale abbandonato dietro uno dei monumenti più importanti di Marsala. Dall'altra luoghi che potrebbero raccontare la storia e la cultura della città, ma che un turista trova chiusi.

Marsala continua a parlare molto di turismo. Ogni tanto, però, sarebbe utile ricordarsi anche dei turisti. Soprattutto quando sono già qui.



