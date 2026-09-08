Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
08/09/2026 15:09:00

Erice, strisce pedonali scomparse e aiuole nel degrado

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2026/1788873506-0-erice-strisce-pedonali-scomparse-e-aiuole-nel-degrado.jpg

Strisce pedonali ormai quasi invisibili e aiuole in condizioni di degrado. 

 

È la situazione segnalata dal consigliere comunale di Erice Vincenzo Maltese, presidente della III Commissione consiliare, che torna a sollecitare l’amministrazione comunale sulla manutenzione della segnaletica orizzontale e del verde pubblico.

 

Il problema, secondo quanto denunciato dal consigliere, riguarda diverse zone del territorio ericino: via Manzoni, via Argenteria, via Marconi, Lungomare Dante Alighieri, via Cesarò, via Madonna di Fatima a San Cusumano e Pizzolungo.

«Ne abbiamo più volte discusso in III e V Commissione. In queste zone le strisce pedonali sono quasi del tutto sparite», afferma Maltese, chiedendo che si intervenga con maggiore tempestività.

 

La questione assume un peso particolare in vista della riapertura delle scuole. 

Ed è proprio sulle aree vicine alle scuole che Maltese concentra la propria attenzione. «Sarebbe opportuno che si procedesse dunque al rifacimento di quelle strisce bianche nelle adiacenze delle scuole e degli Istituti superiori come l'Alberghiero “I. e V.zo Florio”», sottolinea.

 

Oggetto dell'attenzione del consigliere anche la differenza, a suo dire evidente, tra la manutenzione degli stalli di sosta e quella degli attraversamenti pedonali.

«Laddove sia di competenza della SOES ho potuto notare che le strisce blu sono state appena rifatte, al contrario di quelle di attraversamento pedonale», sostiene Maltese.

Una situazione che, oltre all'aspetto del decoro urbano, pone una questione di sicurezza per pedoni e automobilisti, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici e lungo le strade maggiormente trafficate.

 

Alla segnaletica si aggiunge poi il capitolo del verde pubblico. Maltese segnala in particolare le aiuole di via Argenteria, che definisce «in pessime condizioni».

Ancora più critica, secondo il consigliere, sarebbe la situazione delle aiuole all'ingresso dell'Istituto Alberghiero “Florio”, dove «manca del tutto la scerbatura».

 

Il tema, quindi, riguarda una serie di interventi di manutenzione ordinaria che il consigliere ritiene necessario programmare e realizzare prima che il territorio torni a essere interessato quotidianamente dal movimento di studenti, famiglie e personale scolastico.

«Si auspica pertanto un immediato intervento dell'Amministrazione comunale», conclude Maltese.

 

La richiesta è dunque quella di ripristinare rapidamente gli attraversamenti pedonali più deteriorati, dando priorità alle zone prossime alle scuole, e di procedere alla pulizia delle aiuole di via Argenteria, così da arrivare all'avvio del nuovo anno scolastico con condizioni di maggiore sicurezza e decoro.

 









Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni

Native | 04/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788508489-0-dalla-sicilia-a-roma-quando-il-viaggio-in-autobus-puo-costare-meno-di-30-euro.jpg

Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...