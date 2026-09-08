Erice, strisce pedonali scomparse e aiuole nel degrado

08/09/2026 15:09:00

Strisce pedonali ormai quasi invisibili e aiuole in condizioni di degrado.

È la situazione segnalata dal consigliere comunale di Erice Vincenzo Maltese, presidente della III Commissione consiliare, che torna a sollecitare l’amministrazione comunale sulla manutenzione della segnaletica orizzontale e del verde pubblico.

Il problema, secondo quanto denunciato dal consigliere, riguarda diverse zone del territorio ericino: via Manzoni, via Argenteria, via Marconi, Lungomare Dante Alighieri, via Cesarò, via Madonna di Fatima a San Cusumano e Pizzolungo.

«Ne abbiamo più volte discusso in III e V Commissione. In queste zone le strisce pedonali sono quasi del tutto sparite», afferma Maltese, chiedendo che si intervenga con maggiore tempestività.

La questione assume un peso particolare in vista della riapertura delle scuole.

Ed è proprio sulle aree vicine alle scuole che Maltese concentra la propria attenzione. «Sarebbe opportuno che si procedesse dunque al rifacimento di quelle strisce bianche nelle adiacenze delle scuole e degli Istituti superiori come l'Alberghiero “I. e V.zo Florio”», sottolinea.

Oggetto dell'attenzione del consigliere anche la differenza, a suo dire evidente, tra la manutenzione degli stalli di sosta e quella degli attraversamenti pedonali.

«Laddove sia di competenza della SOES ho potuto notare che le strisce blu sono state appena rifatte, al contrario di quelle di attraversamento pedonale», sostiene Maltese.

Una situazione che, oltre all'aspetto del decoro urbano, pone una questione di sicurezza per pedoni e automobilisti, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici e lungo le strade maggiormente trafficate.

Alla segnaletica si aggiunge poi il capitolo del verde pubblico. Maltese segnala in particolare le aiuole di via Argenteria, che definisce «in pessime condizioni».

Ancora più critica, secondo il consigliere, sarebbe la situazione delle aiuole all'ingresso dell'Istituto Alberghiero “Florio”, dove «manca del tutto la scerbatura».

Il tema, quindi, riguarda una serie di interventi di manutenzione ordinaria che il consigliere ritiene necessario programmare e realizzare prima che il territorio torni a essere interessato quotidianamente dal movimento di studenti, famiglie e personale scolastico.

«Si auspica pertanto un immediato intervento dell'Amministrazione comunale», conclude Maltese.

La richiesta è dunque quella di ripristinare rapidamente gli attraversamenti pedonali più deteriorati, dando priorità alle zone prossime alle scuole, e di procedere alla pulizia delle aiuole di via Argenteria, così da arrivare all'avvio del nuovo anno scolastico con condizioni di maggiore sicurezza e decoro.



