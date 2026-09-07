La settimana sportiva: tragedia alla Monte Erice - Il Trapani cade alla prima, il Marsala vince bene

07/09/2026 06:00:00

Automobilismo: tragedia alla 68ª Cronoscalata Monte Erice, una delle vetture partecipanti è uscita dal tracciato alla postazione 9, travolgendo due giovani spettatori di Belmonte Mezzagno, Giuseppe Bisconti e Karol Greco, deceduti sul colpo. Grave anche il commissario di gara Mario Marchese, ricoverato in terapia intensiva a Trapani. Illeso ma in forte stato di choc il pilota Marco Nicoletti. Tra le ipotesi al vaglio della Polstrada vi è un guasto all'impianto frenante. La competizione è stata immediatamente sospesa dagli organizzatori e la Città di Erice ha proclamato il lutto cittadino.

Volley A2 femminile: il grande volley di vertice sbarca ad Agrigento per la quarta edizione del Memorial Pietro Murania, prestigioso quadrangolare pre-season in programma sabato 26 settembre al PalaEgogreen. La kermesse assume una dimensione internazionale grazie alla partecipazione della formazione lussemburghese CS Gym Volley. A contendersi il trofeo saranno anche la Sigel Seap Marsala Volley (in foto), l'Akademia Messina, entrambe protagoniste in Serie A2, e la Tonno Callipo Vibo Valentia che giocherà nella nuova A3. Un test fondamentale per oliare i meccanismi a una settimana dall'avvio del campionato.

Calcio serie D: debutto da incubo per il Trapani, travolto 4-0 dalla Vibonese in una gara disputata a porte chiuse a Capaci. La squadra di Salvatore Aronica, apparsa fragile e disorganizzata, ha chiuso il primo tempo sotto di tre reti (Marsico doppietta, Cosendey) e ha incassato il poker nella ripresa da Simpson, dopo l'espulsione di Jallow. A fine match, il presidente Valerio Antonini si è scagliato duramente sui social contro squadra, assenza di uno stadio idoneo e tifosi, fotografando una partenza di stagione estremamente complessa per i granata.

Calcio Eccellenza: il Marsala 1912 supera il turno di Coppa Italia battendo 3-1 il Città di San Vito Lo Capo al termine di una sfida intensa. Nonostante l'iniziale vantaggio ospite firmato da Diop, la reazione lilibetana non si è fatta attendere: immediato il pari di Galfano con un pregevole tiro a giro. Nella ripresa gli azzurri hanno legittimato il passaggio del turno grazie a un'autorete di Seck e al rigore trasformato da Carbonaro, concretizzando le ottime trame di gioco impostate dalla squadra guidata da mister Vincenzo Giannusa.

Atletica: Il runner burundese Therence Bizoza ha trionfato nella 28ª edizione della Volata Napola-Mokarta, tagliando il traguardo dei 10 chilometri in 30'13". La classica manifestazione podistica ericina ha radunato oltre 300 partecipanti tra atleti d'élite, amatori e giovanissimi. L'evento, sostenuto dal Comune di Erice, ha unito agonismo e promozione del territorio, valorizzando il paesaggio collinare locale e confermandosi un appuntamento imperdibile per lo sport siciliano grazie al lavoro sinergico di organizzatori e volontari.

Vela: trionfo storico per Filippo Noto della Società Canottieri Marsala ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of Moving 2026 a Ravenna. Il giovane velista ha dominato la classe ILCA 4 primeggiando su 473 atleti e confermandosi leader assoluto e Under 16, arricchendo un'annata d'oro dopo il titolo europeo. Sotto la guida del padre e tecnico Mario Noto, il successo corona gli ottimi risultati del circolo marsalese, che festeggia anche il settimo posto femminile di Giorgia Tumbarello e la prova di Giorgio Di Girolamo nell'Optimist.

Windsurf: Silvio Catalano, portacolori della Società Canottieri Marsala, ha conquistato uno splendido secondo posto Overall e di categoria nella Flotta Leggeri alla 5ª Regata Nazionale Windsurfer Class. Nelle acque di casa, 48 atleti si sono sfidati in prove caratterizzate da vento sostenuto. Il podio di Catalano, sfumato per un solo punto contro Marco Casagrande, certifica l'ottimo stato di forma del windsurfista locale in vista del 52° Campionato Italiano in programma a Olbia.



