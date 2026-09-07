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» Religioni
07/09/2026 13:42:00

Tragedia di Monte Erice, il cordoglio del vescovo di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/tragedia-di-monte-erice-il-cordoglio-del-vescovo-di-trapani-450.jpg

Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha inviato questa mattina un messaggio di vicinanza e cordoglio all’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, al parroco della Chiesa del Santissimo Crocifisso don Filippo Custode e al sindaco di Belmonte Mezzagno Maurizio Milone in seguito al drammatico incidente accaduto ieri alla 68esima cronoscalata Monte Erice in cui hanno perso la vita due giovani amici di Belmonte Mezzagno Giuseppe Bisconti e Karol Greco.

 

“Vi raggiungo con il cuore colmo di dolore per la terribile tragedia avvenuta ieri durante la cronoscalata della Mont’Erice, in cui hanno perso la vita due giovani figli della vostra terra. in questo momento di smarrimento e di buio, desidero farvi giungere l'abbraccio profondo, affettuoso e partecipe non soltanto mio personale, ma di tutta la Diocesi di Trapani – ha scritto mons. Fragnelli - Desidero affidare a voi il compito di fargliene voce: vi chiedo di stringere a nome mio e di tutta la Chiesa trapanese le famiglie dei due ragazzi, avvolgendole in una carezza di consolazione. Dite loro che non sono sole nel portar peso di questa croce. Il loro strazio è il nostro strazio, e la nostra Chiesa locale si unisce in un unico, grande cordoglio a tutta la comunità di Belmonte Mezzagno. A te, caro fratello arcivescovo Corrado, al caro Parroco e al Signor Sindaco, va il sostegno spirituale di tutta la nostra Diocesi mentre vi trovate a guidare e custodire una comunità così duramente ferita nell'anima – ha concluso il vescovo - Nella fede in Cristo Risorto, che ha vinto la morte e trasforma ogni lacrima, affidiamo insieme le anime di questi due giovani alla misericordia del Padre, invocando Maria, Madre di Consolazione, affinché versi un balsamo di speranza sui cuori spezzati dei loro cari”.









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