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07/09/2026 09:51:00

Tragedia alla Monte Erice, il cordoglio del presidente dell'Ars Galvagno: "VIcini alle famiglie"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788767509-0-tragedia-alla-monte-erice-il-cordoglio-del-presidente-dell-ars-galvagno-vicini-alle-famiglie.jpg

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, esprime il proprio cordoglio per la morte di Giuseppe Bisconti e Karol Greco, i due giovani spettatori di 18 e 20 anni travolti da un’auto durante la Cronoscalata Monte Erice.

 

«In questa domenica, nella quale una giornata di sport e di festa si è drammaticamente trasformata in un giorno di lutto, desidero esprimere il mio personale cordoglio e tutta la vicinanza possibile alle famiglie e agli amici dei due giovani spettatori rimasti uccisi», dichiara Galvagno.

Il presidente dell’Ars rivolge poi un pensiero al commissario di percorso Mario Marchese, rimasto gravemente ferito nell’incidente e ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

 

«Ci uniamo nella preghiera affinché la persona rimasta ferita possa tornare al più presto ai propri affetti», aggiunge Galvagno.

In attesa che vengano chiarite le cause dell’incidente, il presidente dell’Assemblea regionale condivide infine la decisione delle autorità locali e del Comune di Erice di sospendere definitivamente la gara e annullare le altre iniziative previste sul territorio.

 

 









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