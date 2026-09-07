Tragedia alla Monte Erice, negativo il test tossicologico sul pilota. Disposte le autopsie

07/09/2026 20:03:00

È risultato negativo l’esame tossicologico eseguito su Marco Nicoletti, il pilota della Peugeot 308 TCR coinvolta nel tragico incidente alla Cronoscalata Monte Erice. Nello schianto hanno perso la vita Giuseppe Bisconti e Karol Greco, di 18 e 20 anni, mentre il commissario di percorso Mario Marchese è rimasto gravemente ferito.

Il test era stato disposto dalla Procura di Trapani nell’ambito dell’inchiesta aperta per ricostruire quanto accaduto. Nicoletti è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale: un atto necessario per procedere agli accertamenti tecnici garantendo all’indagato il diritto di nominare i propri consulenti.

Disposta l’autopsia

La Procura ha disposto anche l’autopsia sulle salme dei due giovani amici, arrivati da Belmonte Mezzagno per assistere alla competizione automobilistica.

L’esame autoptico sarà uno dei passaggi dell’indagine chiamata a ricostruire nel dettaglio la tragedia. Resta intanto ricoverato in terapia intensiva Mario Marchese, che ha riportato un trauma toracico.

Nessun segno di frenata sulla carreggiata

Secondo la ricostruzione fornita dagli organizzatori, sull’asfalto non sarebbero stati trovati segni di frenata. La Peugeot guidata da Nicoletti sarebbe uscita dalla carreggiata prima di un tornante a sinistra.

Nella sua corsa avrebbe incontrato una roccia, utilizzandola involontariamente come una sorta di rampa, e avrebbe quindi compiuto un volo di circa 60 metri. Lungo la traiettoria ha travolto i due spettatori e il commissario di percorso, finendo poi nell’area sottostante e colpendo anche un’automobile e uno scooter parcheggiati.

Il punto era considerato sicuro

Il direttore di gara Fabrizio Fondacci ha riferito che l’impatto è avvenuto a circa venti metri dal margine della carreggiata, in un punto situato approssimativamente tre metri più in alto rispetto al piano stradale. Una posizione che, secondo l’organizzazione, era considerata di sicurezza.

Proprio la dinamica eccezionale del volo avrebbe portato la Peugeot fino a quell’area. Saranno però le indagini e le perizie a verificare l’adeguatezza delle protezioni e delle distanze previste.

La vettura sotto sequestro

La Peugeot 308 TCR è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti tecnici. Gli investigatori dovranno stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo e verificare anche l’ipotesi di un possibile guasto meccanico, con particolare attenzione all’impianto frenante.

L’esito negativo del test tossicologico esclude, sulla base degli esami effettuati, la presenza di sostanze nel pilota. Restano invece aperti tutti gli altri aspetti dell’inchiesta sulla tragedia che ha spezzato le vite di Giuseppe Bisconti e Karol Greco.



