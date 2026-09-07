Tragedia alla Monte Erice, indagato per omicidio stradale il pilota Marco Nicoletti

07/09/2026 12:10:00

È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54 uscita di strada durante la 68ª Cronoscalata Monte Erice, provocando la morte dei due giovani spettatori Giuseppe Bisconti e Karol Greco, di 18 e 20 anni, e il ferimento di un commissario di gara.

La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta e disposto gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti e non rappresenta un giudizio di responsabilità.

Il volo di circa 60 metri

L’incidente è avvenuto alle 11.37, appena un minuto dopo la partenza della vettura. L’allarme è stato lanciato dalla postazione numero 9 alla direzione di gara.

Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot avrebbe infranto un muretto laterale, superato le protezioni costituite dalle rotoballe e compiuto un volo di circa 60 metri.

La vettura è finita nell’area nella quale si trovavano Giuseppe e Karol, arrivati da Belmonte Mezzagno per assistere alla gara, insieme a un commissario di percorso e a un altro pilota.

Grave il commissario Mario Marchese

Il commissario di percorso Mario Marchese è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico. Ferito, ma non in gravi condizioni, anche l’altro concorrente coinvolto.

Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c’è quella di un possibile guasto all’impianto frenante. Saranno però le perizie tecniche a stabilire le cause dell’uscita di strada.

Gli esperti incaricati dalla Procura dovranno ricostruire la velocità e la traiettoria della Peugeot, verificare le condizioni meccaniche della vettura e valutare l’adeguatezza delle protezioni e delle distanze di sicurezza.



