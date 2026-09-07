Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
07/09/2026 12:10:00

Tragedia alla Monte Erice, indagato per omicidio stradale il pilota Marco Nicoletti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788775934-0-tragedia-alla-monte-erice-indagato-per-omicidio-stradale-il-pilota-marco-nicoletti.jpg

È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54 uscita di strada durante la 68ª Cronoscalata Monte Erice, provocando la morte dei due giovani spettatori Giuseppe Bisconti e Karol Greco, di 18 e 20 anni, e il ferimento di un commissario di gara.

La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta e disposto gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti e non rappresenta un giudizio di responsabilità.

 

Il volo di circa 60 metri

L’incidente è avvenuto alle 11.37, appena un minuto dopo la partenza della vettura. L’allarme è stato lanciato dalla postazione numero 9 alla direzione di gara.

Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot avrebbe infranto un muretto laterale, superato le protezioni costituite dalle rotoballe e compiuto un volo di circa 60 metri.

La vettura è finita nell’area nella quale si trovavano Giuseppe e Karol, arrivati da Belmonte Mezzagno per assistere alla gara, insieme a un commissario di percorso e a un altro pilota.

 

Grave il commissario Mario Marchese

Il commissario di percorso Mario Marchese è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico. Ferito, ma non in gravi condizioni, anche l’altro concorrente coinvolto.

Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c’è quella di un possibile guasto all’impianto frenante. Saranno però le perizie tecniche a stabilire le cause dell’uscita di strada.

Gli esperti incaricati dalla Procura dovranno ricostruire la velocità e la traiettoria della Peugeot, verificare le condizioni meccaniche della vettura e valutare l’adeguatezza delle protezioni e delle distanze di sicurezza.



Cronaca | 2026-09-06 21:48:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2026/la-tragedia-alla-monte-erice-ecco-cos-e-successo-250.jpg

La tragedia alla Monte Erice. Ecco cos'è successo

 La vettura numero 54 parte alle 11.36. Un minuto dopo, dalla postazione 9, arriva via radio l’allarme alla direzione di gara sull'incidente. Alle 11.39 sono già sul posto il medico di gara e due ambulanze. Alle 11.42 ne...







Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni

Native | 04/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788508489-0-dalla-sicilia-a-roma-quando-il-viaggio-in-autobus-puo-costare-meno-di-30-euro.jpg

Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...