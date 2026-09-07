Paura sulla A29: auto in fiamme vicino allo svincolo di Gallitello

07/09/2026 16:35:00

Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un’automobile ha improvvisamente preso fuoco nei pressi dello svincolo di Gallitello, nel territorio di Castelvetrano. L’incendio si è verificato poco prima delle 10. Il conducente si è accorto in tempo di quanto stava accadendo ed è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.

L'auto distrutta dalle fiamme

Il rogo si è sviluppato rapidamente (foto CastelvetranoSelinunte) e in pochi minuti ha praticamente distrutto l’automobile. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla carreggiata ed è stata visibile anche a notevole distanza, attirando l’attenzione degli automobilisti che percorrevano l’autostrada.

Fortunatamente non risultano persone ferite.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio, che potrebbe essere stato provocato da un guasto meccanico o elettrico del mezzo.

Rallentamenti sulla A29

L’episodio ha provocato inevitabili rallentamenti lungo il tratto interessato, anche per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e del veicolo.

Tanta paura, dunque, ma per il conducente nessuna conseguenza. Dell’auto, invece, è rimasto ben poco.



