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Cronaca
07/09/2026 16:35:00

Paura sulla A29: auto in fiamme vicino allo svincolo di Gallitello

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/paura-sulla-a29-auto-in-fiamme-vicino-allo-svincolo-di-gallitello-450.jpg

Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un’automobile ha improvvisamente preso fuoco nei pressi dello svincolo di Gallitello, nel territorio di Castelvetrano. L’incendio si è verificato poco prima delle 10. Il conducente si è accorto in tempo di quanto stava accadendo ed è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.

 

L'auto distrutta dalle fiamme

Il rogo si è sviluppato rapidamente (foto CastelvetranoSelinunte) e in pochi minuti ha praticamente distrutto l’automobile. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla carreggiata ed è stata visibile anche a notevole distanza, attirando l’attenzione degli automobilisti che percorrevano l’autostrada.

Fortunatamente non risultano persone ferite.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio, che potrebbe essere stato provocato da un guasto meccanico o elettrico del mezzo.

 

Rallentamenti sulla A29

L’episodio ha provocato inevitabili rallentamenti lungo il tratto interessato, anche per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e del veicolo.

Tanta paura, dunque, ma per il conducente nessuna conseguenza. Dell’auto, invece, è rimasto ben poco.



Cronaca | 2026-09-06 21:48:00
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