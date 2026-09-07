Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
07/09/2026 16:18:00

Marsala, erbacce e degrado attorno alla scuola "De Gasperi" in contrada Santo Padre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/marsala-erbacce-e-degrado-attorno-alla-scuola-de-gasperi-in-contrada-santo-padre-450.jpg

Degrado alla scuola dell’infanzia “De Gasperi” di Santo Padre, con erbacce secche e incuria, che la fanno da padrone.

 

Le erbacce crescono incontrollate attorno all'istituto, i vialetti sono invasi dalla vegetazione. È lo scenario di degrado che si registra da tempo all’esterno della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Alcide deGasperi” nel plesso di Santo Padre. 

 

Le foto del nostro lettore Pasquale, un cittadino della zona, sono eloquenti, con cumuli di vegetazione secca che comporta anche un elevato rischio incendi.









Native | 07/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2026/1788776898-0-come-il-traffico-di-trapani-mette-alla-prova-le-pastiglie-dei-freni.jpg

Come il traffico di Trapani mette alla prova le pastiglie dei freni

Native | 04/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788508489-0-dalla-sicilia-a-roma-quando-il-viaggio-in-autobus-puo-costare-meno-di-30-euro.jpg

Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...