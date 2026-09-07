Marsala, erbacce e degrado attorno alla scuola "De Gasperi" in contrada Santo Padre

Degrado alla scuola dell’infanzia “De Gasperi” di Santo Padre, con erbacce secche e incuria, che la fanno da padrone.
Le erbacce crescono incontrollate attorno all'istituto, i vialetti sono invasi dalla vegetazione. È lo scenario di degrado che si registra da tempo all’esterno della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Alcide deGasperi” nel plesso di Santo Padre.
Le foto del nostro lettore Pasquale, un cittadino della zona, sono eloquenti, con cumuli di vegetazione secca che comporta anche un elevato rischio incendi.