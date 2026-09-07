Dal 2 al 4 ottobre torna il "Festival Pantelleria Asinabile"

07/09/2026 02:00:00

Tutto pronto per la seconda edizione del “Festival Pantelleria Asinabile”, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026 presso l’area Bunker di Bukkuram. L’evento, che si svolgerà in concomitanza con la 14ª edizione della “Settimana del Pianeta Terra”, si preannuncia come un’imperdibile occasione per vivere l’isola sotto il segno della sostenibilità, della cultura e della convivialità.

Tre giornate dense di appuntamenti pensati per tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare l’asino pantesco, animale simbolo della comunità locale e cardine di un progetto di sviluppo territoriale che unisce istituzioni, associazioni e cittadini. La manifestazione si concluderà nel pomeriggio del 4 ottobre per lasciare spazio alle celebrazioni di San Francesco a Khamma.

Un programma variegato tra natura e riflessione

Il via ufficiale sarà all’insegna della grande novità di questa edizione: l’inaugurazione del Primo Bivacco Notturno Pantesco, in programma nella notte di venerdì 2 ottobre. Un’esperienza immersiva aperta a famiglie, gruppi di amici e giovani, che potranno pernottare in tenda nella suggestiva cornice del Bunker di Bukkuram. I volontari dell’Associazione Barbacane offriranno supporto per cucinare la carne portata dai partecipanti, che potranno integrare la cena con un proprio pasto a sacco.

Sabato 3 ottobre sarà invece dedicato al Trekking di San Francesco, che vedrà protagonisti i Piccoli Ranger del Parco insieme agli asini panteschi. Il percorso si snoderà lungo il sentiero CAI 982, partendo dall’area Bunker fino al Rifugio degli asini presso il Distaccamento Forestale di Sibà. Al termine, spazio a un importante convegno tematico, momento di confronto istituzionale e scientifico sul passato, presente e futuro dell’asino pantesco, con interventi di esperti del mondo rurale, della zootecnia, dell’ecoturismo e della pet-therapy.

La giornata si concluderà con una serata all’insegna della musica e del buon cibo, pensata per favorire la socialità e lo scambio tra partecipanti.

Cultura, ironia e inclusione sul palco

Domenica 4 ottobre il festival si arricchirà di un tocco artistico con la messa in scena di “DONKEY APP – L’app dell’asino”, una breve commedia ironica e surreale scritta e diretta da Lucia Boldi. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di “Vanessa l’Asinessa”, personaggio ideato da Carole Bernardo, e immaginerà un “Gran Consiglio degli Asini Stanchi” pronto a reclamare i propri diritti in un divertente scontro con la tecnologia.

Una rete di collaborazioni per il successo dell’evento

Il festival è organizzato dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria in stretta sinergia con il Comune, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana, l’Associazione Barbacane, l’Associazione “Asineria Asini di Reggio Emilia” e il Rotary Club. Numerose anche le realtà locali coinvolte, tra cui la Pro Loco, la Sottosezione CAI Pantelleria, l’Associazione Giamporcaro, le Guide Ufficiali del Parco, l’Associazione Albero Azzurro, la Cooperativa Sociale Agorà e l’Istituto Omnicomprensivo.

Come partecipare

Il programma dettagliato verrà pubblicato a breve, ma è già possibile prenotare la propria partecipazione contattando Carmine Acierno, Presidente dell’Associazione Barbacane, al numero 331 6985797 (dal 7 al 25 settembre 2026). Per il bivacco, i partecipanti dovranno essere muniti di tenda e attrezzatura per il pernottamento (materassino, sacco a pelo o copertina).

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter riproporre un’esperienza di forte coesione comunitaria che ruota attorno alla figura dell’asino pantesco – dichiarano Italo Cucci, Presidente dell’Ente Parco Nazionale, e Carmine Vitale, Direttore f.f. – Questo animale rappresenta un simbolo identitario e garante di una preziosa e continuativa sinergia nella coprogettazione tra istituzioni, operatori economici e il territorio”.

Un fine settimana tra natura, consapevolezza e divertimento che promette di regalare emozioni autentiche, confermando Pantelleria come laboratorio di buone pratiche e accoglienza.



