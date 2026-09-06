Monte Erice, partita la 68^ edizione: tra le storiche Riolo davanti a tutti in prova

06/09/2026 09:36:00

Monte Erice Storica, oggi la gara: Riolo davanti a tutti nelle prove

Tutto pronto per la giornata decisiva della 11ª Monte Erice Storica. Dopo le due salite di ricognizione disputate sabato, oggi, domenica 6 settembre, dalle ore 8, si fa sul serio: due manche di gara assegneranno i punti del settimo round del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e del Tricolore Auto Classiche.

Il percorso è quello classico e spettacolare della SR1 Immacolatella, 5.730 metri tra Valderice ed Erice vetta. Curve, cambi di ritmo e pochissimo margine per gli errori: una strada che i piloti conoscono bene e che, come ogni anno, promette battaglia.

Riolo il più veloce nelle ricognizioni

Il miglior tempo delle prove è stato realizzato dal palermitano di Cerda Salvatore “Totò” Riolo, al volante della PRC A6. Il leader del 4° Raggruppamento ha fermato il cronometro sul 3'32"00 nella seconda salita.

In evidenza anche Salvatore Reina, su Lucchini SN86, mentre tra le vetture coperte si è fatto notare Pierluigi Fullone con la BMW M3.

Nel 4° Raggruppamento attenzione anche a Giuseppe Valenti, su Peugeot 205 Rallye, chiamato a difendere punti importanti in chiave campionato.

Caristi-Cosentino, sfida nel 3° Raggruppamento

Si annuncia molto combattuta la lotta nel 3° Raggruppamento. Salvatore Caristi, con la Fiat 128 Silhouette 1300, ha mostrato subito un ottimo passo. A contendergli il primato ci sarà Luigi Cosentino, sulla Fiat X1/9 Silhouette, mentre Giovambattista Motta, con la Fiat 128 Rally, può inserirsi nella sfida.

Nel 2° Raggruppamento le ricognizioni hanno premiato Giuseppe Musso, molto efficace sulla Porsche Carrera RS. Bene anche Quintino Gianfilippo, con l’Alfa Romeo Alfetta GT, e Luigi Grimaldi, sulla Fiat 128 Baistrocchi.

Più complicato l'approccio alla Monte Erice per Alessandro Pieroni e Andrea Buttura, entrambi su Giannini 650 NP e impegnati anche nella corsa ai punti tricolori.

Mossler e Nocentini per il 1° Raggruppamento

Nel 1° Raggruppamento il confronto annunciato è tra due sport prototipo. L’austriaco Harald Mossler, sulla Daren Mk3, è apparso particolarmente a suo agio durante le prove.

Di fronte avrà il leader della categoria Tiberio Nocentini, sulla Chevron B19 Cosworth, che proprio sul tracciato trapanese aveva fatto il suo esordio nelle competizioni.

Cassibba protagonista tra le Auto Classiche

Nel Tricolore Auto Classiche riflettori puntati sul ragusano Giovanni Cassibba, che con l’Osella PA20/BMW ha trovato buone soluzioni già durante le ricognizioni.

A caccia del podio anche il nisseno Santo Ferraro, mentre tra le vetture coperte punta in alto l’alcamese Vincenzo Viola, al volante della Renault Clio Williams 16V.

Fazzino, Caruso e Conticelli tra le moderne

La Monte Erice vale anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, riservato alle auto moderne.

Tra i nomi più attesi ci sono il siracusano Luigi Fazzino, su Osella PA30, il comisano Franco Caruso e il pilota di casa Francesco Conticelli, entrambi sulle Nova Proto.

Ma la lista degli aspiranti al successo è lunga: Achille Lombardi, Michele Puglisi e Samuele Cassibba hanno già mostrato di avere il passo per inserirsi nella lotta.

Ora basta con le ricognizioni e con i calcoli: sulla strada che sale verso Erice, oggi contano soltanto cronometro, traiettorie e nervi saldi.



