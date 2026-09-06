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Cronaca

» Incidenti
06/09/2026 22:50:00

Tragedia in pista ad Agrigento, muore il 29enne Egidio Blandina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2026/1788728088-0-tragedia-in-pista-ad-agrigento-muore-il-29enne-egidio-blandina.jpg

Una domenica tragica per il mondo dei motori in Sicilia. A poche ore dal drammatico incidente della Monte Erice, costato la vita a due giovanissimi spettatori, un altro incidente mortale si è verificato ad Agrigento. La vittima è Egidio Blandina, 29 anni, di Messina, morto nel kartodromo di Punta Bianca mentre era alla guida della sua moto.

 

Lo schianto contro una barriera

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, Blandina avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto, andando a schiantarsi contro una barriera del circuito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo e ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Il ventinovenne si trovava ad Agrigento insieme ad altri appassionati per trascorrere una giornata dedicata alla sua passione per le due ruote.

 

Poche ore prima la tragedia alla Monte Erice

Una morte che arriva al termine di una giornata già segnata dal gravissimo incidente avvenuto durante la 68ª Monte Erice.

Nel corso della cronoscalata una vettura è uscita dal percorso alla postazione numero 9, coinvolgendo alcune persone presenti a bordo strada. Due spettatori di appena 18 e 20 anni hanno perso la vita. Un commissario di percorso è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in ospedale.

Ferito anche un altro pilota, mentre il conducente della vettura uscita di strada è stato portato in ospedale per accertamenti ed è rimasto profondamente sotto choc.

La Monte Erice è stata prima sospesa e poi definitivamente interrotta.

Due incidenti diversi, quattro ruote ad Erice e due ruote ad Agrigento, ma una stessa domenica di dolore. Nel giro di poche ore la Sicilia ha contato tre giovani vite spezzate durante manifestazioni e attività legate alla passione per i motori.









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