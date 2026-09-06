Scontro frontale tra due auto: quattro feriti, grave un bimbo di 5 anni

06/09/2026 08:15:00

Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo dopo un violento incidente stradale avvenuto nella notte lungo la statale Palermo-Agrigento, nei pressi di Misilmeri.

Lo scontro, frontale, ha coinvolto una Fiat 600 e una Fiat Sedici. Quattro le persone rimaste ferite. Tra loro anche due bambini, di 5 e 6 anni, che viaggiavano su una delle due vetture.

Il bambino in prognosi riservata

I due piccoli sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale pediatrico Di Cristina. Le condizioni più serie sono quelle del bambino di 5 anni, per il quale i medici hanno disposto la prognosi riservata.

Feriti anche due uomini di 34 e 46 anni, accompagnati rispettivamente all’ospedale Civico e al Bucheri La Ferla di Palermo.

L’impatto è stato particolarmente violento. Per estrarre gli occupanti dalle lamiere delle vetture è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.L’ipotesi del sorpasso

Durante lo scontro alcuni pezzi delle due automobili sono finiti sulla carreggiata, colpendo altri due mezzi che stavano transitando in quel momento. I conducenti, fortunatamente, sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Entrambe le vetture coinvolte nello scontro frontale sono state sequestrate.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, una delle due auto potrebbe avere invaso la corsia opposta durante un tentativo di sorpasso. Saranno gli accertamenti dei militari a stabilire eventuali responsabilità.

L’ipotesi del sorpasso

Durante lo scontro alcuni pezzi delle due automobili sono finiti sulla carreggiata, colpendo altri due mezzi che stavano transitando in quel momento. I conducenti, fortunatamente, sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Entrambe le vetture coinvolte nello scontro frontale sono state sequestrate.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, una delle due auto potrebbe avere invaso la corsia opposta durante un tentativo di sorpasso. Saranno gli accertamenti dei militari a stabilire eventuali responsabilità.



