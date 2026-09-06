Alcamo, conclusa la missione in Tunisia del sindaco Surdi per il progetto Eco-Villes

06/09/2026 02:00:00

Dai rifiuti alle energie rinnovabili, passando per illuminazione pubblica ed efficientamento degli impianti sportivi. Alcamo prova a esportare e, soprattutto, a scambiare buone pratiche con alcune città tunisine. Si è conclusa la missione istituzionale in Tunisia del sindaco Domenico Surdi, impegnato dal 30 agosto al 2 settembre nell'ambito del progetto internazionale Eco-Villes.

L'iniziativa, dal titolo completo “Réseau des autorités locales pour la durabilité et la résilience urbaine en Tunisie”, è finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Gli incontri a Sousse, Akouda e Nabeul

Surdi, accompagnato da una delegazione del Comune di Alcamo, ha incontrato amministratori locali, associazioni e partner del progetto nelle città di Sousse, Akouda e Nabeul.

La missione è servita soprattutto a verificare lo stato di avanzamento degli interventi previsti e a confrontare le diverse esperienze nella gestione dei servizi pubblici locali.

Al centro degli incontri ci sono stati tre temi ormai inevitabili per qualsiasi amministrazione: gestione dei rifiuti, risparmio energetico ed energie rinnovabili.

Dai led agli impianti solari

La delegazione alcamese ha visitato alcune delle infrastrutture interessate dagli interventi del progetto.

Tra le attività previste ci sono l'efficientamento energetico degli impianti sportivi, la sostituzione dei vecchi sistemi di illuminazione con lampade a Led, l'installazione di impianti solari termici e nuovi sistemi di riscaldamento e raffreddamento.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un centro destinato ad associazioni ed enti del terzo settore impegnati nei settori dell'energia, dei rifiuti e dello sviluppo sostenibile.

Una parte delle attività sarà dedicata anche all'educazione ambientale per i giovani e alla formazione di tecnici e imprese tunisine.

Surdi: "Trasformare gli obiettivi in risultati concreti"

«La missione in Tunisia – dichiara il sindaco di Alcamo Domenico Surdi – è stata un'importante occasione per conoscere da vicino i territori coinvolti e verificare insieme lo stato di avanzamento delle attività in corso».

Secondo Surdi, il confronto con amministrazioni locali e organizzazioni della società civile ha consentito di comprendere meglio «le esigenze concrete dei territori» e di individuare, attraverso lo scambio di esperienze, le soluzioni più efficaci.

«Continueremo a lavorare insieme ai partner di progetto – aggiunge il sindaco – per dare piena attuazione alle attività previste e trasformare gli obiettivi condivisi in risultati concreti e duraturi».

A ottobre la delegazione tunisina arriva ad Alcamo

Adesso il percorso si sposta in provincia di Trapani.

Dal 28 settembre al 3 ottobre 2026 sarà infatti una delegazione tunisina a raggiungere Alcamo, per proseguire lo scambio di esperienze tra i Comuni italiani e tunisini.

L'obiettivo sarà approfondire le buone pratiche nei settori della gestione sostenibile dei rifiuti, della transizione energetica e della governance locale.

Il momento centrale sarà il 1° ottobre, quando ad Alcamo è in programma la conferenza internazionale del progetto Eco-Villes.

Insomma, dopo la trasferta tunisina arriva il momento della restituzione: stavolta saranno gli amministratori del Nord Africa a vedere da vicino come funzionano – e magari anche come non funzionano – le nostre città.



