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Cronaca
06/09/2026 18:34:00

Tragedia alla Monte Erice, Belmonte Mezzagno in lutto annulla la festa patronale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2026/1788712995-0-tragedia-alla-monte-erice-belmonte-mezzagno-in-lutto-annulla-la-festa-patronale.jpg

Belmonte Mezzagno si ferma e si stringe nel dolore per la morte di Giuseppe Bisconti e Karol Greco, i due giovani di 18 e 20 anni travolti da un’auto uscita dal percorso durante la Cronoscalata Monte Erice.

 

Il sindaco Maurizio Milone ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni previste nel paese. Annullati anche gli appuntamenti della festa patronale in onore del Santissimo Crocifisso.

La decisione è stata comunicata congiuntamente dall’Amministrazione comunale, dalla parrocchia e dal Comitato di supporto alla festa.

«A seguito dei tragici eventi luttuosi che oggi hanno colpito la nostra comunità belmontese – si legge nella comunicazione – tutte le manifestazioni della festa patronale in onore del Santissimo Crocifisso sono annullate».

 

Annullata “Licentia Populandi”

 

Tra gli eventi cancellati c’è anche “Licentia Populandi”, la manifestazione che avrebbe dovuto svolgersi oggi in piazza Garibaldi.

Una decisione assunta in segno di lutto e di rispetto per le famiglie delle due giovanissime vittime. La tragedia avvenuta sul Monte Erice ha profondamente scosso Belmonte Mezzagno, paese nel quale vivevano Giuseppe e Karol.

I due ragazzi si trovavano lungo il percorso della gara quando sono stati investiti dalla Peugeot 308 TCR condotta da Marco Nicoletti, uscita di strada in corrispondenza della postazione 9. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche il commissario di gara Mario Marchese, ricoverato con prognosi riservata.

 

 









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