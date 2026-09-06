Tragedia alla Cronoscalata Monte Erice, proclamato il lutto cittadino

06/09/2026 17:46:00

Il Comune di Erice proclama il lutto cittadino dopo il tragico incidente avvenuto durante la Cronoscalata Monte Erice, nel quale hanno perso la vita i giovani palermitani Giuseppe Bisconti e Karol Greco, di 18 e 20 anni.

La sindaca Daniela Toscano si è recata sul luogo dell’incidente insieme al vicesindaco Paolo Genco.

«Erice si stringe attorno alle famiglie delle vittime della tragedia avvenuta alla Cronoscalata Monte Erice e a quanti, in queste ore, stanno vivendo un dolore che appartiene a tutta la comunità – afferma la sindaca –. Ai feriti va il nostro pensiero e l’augurio di una pronta guarigione».

L’Amministrazione comunale ha rivolto un pensiero anche a quanti hanno lavorato all’organizzazione della manifestazione sportiva e ha ringraziato le forze dell’ordine, la Polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale sanitario intervenuti sul posto.

In segno di lutto sono stati annullati tutti gli appuntamenti previsti oggi nell’ambito della manifestazione “Love San Giuliano”, in piazza Pagoto.



