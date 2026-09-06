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Cronaca
06/09/2026 12:47:00

Tragedia ad Alcamo, 67enne muore incastrato in una vendemiatrice. C'è un ferito grave

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2026/tragedia-ad-alcamo-67enne-muore-incastrato-in-una-vendemiatrice-c-e-un-ferito-grave-450.jpg

Tragedia sul lavoro nelle campagne di Alcamo. Stefano Palumbo, 67 anni, è morto dopo essere rimasto incastrato in una vendemmiatrice in contrada Quaranta Salme, zona rurale al confine tra le province di Trapani e Palermo.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un altro uomo, M. L., 57 anni, ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. La prognosi è riservata.

 

La dinamica ancora da chiarire

In un primo momento si era parlato di una mietitrice. Gli accertamenti hanno invece chiarito che il mezzo agricolo coinvolto è una vendemmiatrice.

Resta adesso da ricostruire con precisione come sia avvenuto l’incidente e in quali circostanze Palumbo sia rimasto intrappolato nel macchinario.

 

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asp, il servizio che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

I militari stanno ascoltando alcune persone presenti nella zona per ricostruire ogni passaggio dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Un’altra tragedia che riporta al centro il tema, purtroppo sempre attuale, degli incidenti sul lavoro e della sicurezza nelle attività agricole.









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