La tragedia alla Monte Erice. Ecco cos'è successo

06/09/2026 21:48:00

La vettura numero 54 parte alle 11.36. Un minuto dopo, dalla postazione 9, arriva via radio l’allarme alla direzione di gara sull'incidente. Alle 11.39 sono già sul posto il medico di gara e due ambulanze. Alle 11.42 ne arrivano altre due.

È la ricostruzione ufficiale fornita dagli organizzatori della 68ª Cronoscalata Monte Erice, interrotta definitivamente dopo il tragico incidente nel quale hanno perso la vita Giuseppe Bisconti e Karol Greco, di 18 e 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno.

Il commissario di percorso è ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi sulla vita rimane riservata.

L’uscita di strada durante le partenze delle TCR

L’incidente si è verificato alle 11.37, durante le partenze delle vetture del gruppo TCR. La Peugeot 308 TCR numero 54, guidata da Marco Nicoletti, è uscita di strada fuori controllo in corrispondenza della postazione 9, a circa un chilometro e mezzo dalla partenza.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti Nicoletti, il commissario di percorso e i due giovani spettatori. Coinvolto anche un altro pilota, che si era precedentemente ritirato e la cui vettura si trovava fuori dal tracciato.

Nicoletti e l’altro concorrente sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il pilota della Peugeot è rimasto illeso, ma sotto choc.

Le cause dell’uscita di strada dovranno essere chiarite dagli investigatori. Tra le ipotesi emerse nelle prime ore c’è quella di un guasto all’impianto frenante, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali.

La cronologia dei soccorsi

L’Automobile Club Trapani ha diffuso la sequenza degli interventi:

Ore 11.36: partenza della vettura numero 54;

partenza della vettura numero 54; Ore 11.37: allarme via radio dalla postazione 9;

allarme via radio dalla postazione 9; Ore 11.39: arrivo della vettura della direzione di gara con il medico e di due ambulanze con rianimatore;

arrivo della vettura della direzione di gara con il medico e di due ambulanze con rianimatore; Ore 11.42: arrivo di altre due ambulanze con medico rianimatore.

Dopo i primi interventi, i feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Trapani.

La gara interrotta definitivamente

La cronoscalata è stata sospesa immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari, le forze dell’ordine e il magistrato di turno. Successivamente, il Collegio dei commissari sportivi ha disposto l’interruzione definitiva della manifestazione.

La ricostruzione degli interventi è stata illustrata nel corso della conferenza stampa convocata al centro servizi dell’Hotel Venere di Erice, a Valderice. Sono intervenuti il presidente dell’Automobile Club Trapani Giovanni Pellegrino, il direttore di gara Fabrizio Fondacci e il medico di gara Mariano Saluto.

L’Automobile Club Trapani e l’Automobile Club d’Italia hanno espresso «profondo cordoglio» e vicinanza ai familiari delle vittime e a tutte le persone coinvolte nella tragedia.



