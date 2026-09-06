Marsala, rifiuti e relitti sulle rive dello Stagnone: «La Riserva non è una discarica»

06/09/2026 07:13:00

Tramonti da cartolina, ma basta abbassare lo sguardo. Lungo alcuni tratti delle rive dello Stagnone di Marsala si trovano rifiuti, bottiglie, imballaggi e soprattutto relitti di barche affondate o arenate.

A segnalarlo a Tp24 è un cittadino, che richiama le istituzioni alle proprie responsabilità.

«Prima di chiedere ai cittadini di rispettare l’ambiente, le istituzioni dovrebbero dare il buon esempio. La Laguna dello Stagnone non merita di essere ridotta a una discarica a cielo aperto».

La preoccupazione riguarda soprattutto le imbarcazioni abbandonate: con le mareggiate invernali potrebbero essere nuovamente trascinate in acqua, aggravando il problema.

L’appello è rivolto agli enti competenti, dal gestore della Riserva al Comune, fino al Libero Consorzio e alla Guardia Costiera: serve una bonifica delle rive e la rimozione dei relitti.

«Non servono indagini complesse né relazioni infinite – conclude la segnalazione –. Serve volontà politica e senso di responsabilità».

Perché lo Stagnone è una Riserva naturale. E dovrebbe vedersi non soltanto nelle cartoline.



