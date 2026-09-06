Tragedia alla Monte Erice, le vittime sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco. Grave il commissario di gara

06/09/2026 17:49:00

Sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco (nella foto qui sotto), di 18 e 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno, i due giovani spettatori morti nel tragico incidente avvenuto durante la 68ª Cronoscalata Monte Erice.

I due ragazzi sono stati investiti dalla Peugeot 308 TCR numero 54, condotta da Marco Nicoletti, uscita dal tracciato in corrispondenza della postazione 9.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche il commissario di gara Mario Marchese. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, si trova ricoverato in terapia intensiva. La prognosi sulla vita è riservata.

L’ipotesi di un guasto ai freni

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’auto di Nicoletti sarebbe arrivata ad alta velocità senza riuscire a rallentare. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di una rottura dell’impianto frenante, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire le cause dell’incidente.

La Peugeot avrebbe infranto un muretto e sarebbe uscita dal percorso, travolgendo Bisconti, Greco e il commissario di gara. Avrebbe poi colpito una balla di fieno e un’altra automobile parcheggiata fuori pista, prima di precipitare nel burrone.

Pilota illeso ma sotto choc

Il pilota Marco Nicoletti, giovane automobilista originario di Caltanissetta, è rimasto fortunatamente illeso. È stato soccorso in evidente stato di choc.

La competizione è stata immediatamente sospesa per consentire l’intervento dei sanitari, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, impegnati anche nel recupero della vettura. Le indagini sono condotte dalla Polizia stradale, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato.



