Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Automobilismo
06/09/2026 17:49:00

Tragedia alla Monte Erice, le vittime sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco. Grave il commissario di gara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2026/tragedia-alla-monte-erice-le-vittime-sono-giuseppe-bisconti-e-karol-greco-grave-il-commissario-di-gara-450.jpg

Sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco (nella foto qui sotto), di 18 e 20 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno, i due giovani spettatori morti nel tragico incidente avvenuto durante la 68ª Cronoscalata Monte Erice.

 

I due ragazzi sono stati investiti dalla Peugeot 308 TCR numero 54, condotta da Marco Nicoletti, uscita dal tracciato in corrispondenza della postazione 9.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche il commissario di gara Mario Marchese. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, si trova ricoverato in terapia intensiva. La prognosi sulla vita è riservata.

 

L’ipotesi di un guasto ai freni

 

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’auto di Nicoletti sarebbe arrivata ad alta velocità senza riuscire a rallentare. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di una rottura dell’impianto frenante, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire le cause dell’incidente.

La Peugeot avrebbe infranto un muretto e sarebbe uscita dal percorso, travolgendo Bisconti, Greco e il commissario di gara. Avrebbe poi colpito una balla di fieno e un’altra automobile parcheggiata fuori pista, prima di precipitare nel burrone.

 

Pilota illeso ma sotto choc

 

Il pilota Marco Nicoletti, giovane automobilista originario di Caltanissetta, è rimasto fortunatamente illeso. È stato soccorso in evidente stato di choc.

La competizione è stata immediatamente sospesa per consentire l’intervento dei sanitari, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, impegnati anche nel recupero della vettura. Le indagini sono condotte dalla Polizia stradale, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato.









Native | 04/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788508489-0-dalla-sicilia-a-roma-quando-il-viaggio-in-autobus-puo-costare-meno-di-30-euro.jpg

Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno...

Native | 01/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788255499-0-dove-comprare-pareti-attrezzate-economiche-online-confronto-tra-negozi-prezzi-e-servizi.jpg

Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...