Tragedia alla Monte Erice. Terribile incidente: due ragazzi sono morti

06/09/2026 13:15:00

15,00 - Sono due giovani spettatori di 18 e 20 anni le vittime del gravissimo incidente avvenuto durante la 68ª edizione della Cronoscalata Monte Erice, questa mattina. Un commissario di gara è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

La competizione è stata immediatamente sospesa.

L’incidente alla postazione 9

L’incidente si è verificato a metà percorso, in corrispondenza della postazione numero 9. Protagonista dell’uscita di pista è stata la Peugeot 308 TCR numero 54, condotta dal pilota Marco Nicoletti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, la vettura sarebbe uscita dal tracciato mentre affrontava una curva, finendo nell’area in cui si trovavano le persone coinvolte. L’impatto è stato devastante e per i due giovanissimi spettatori non ci sarebbe stato nulla da fare.

Gara sospesa, indagini della Polizia stradale

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari, le forze dell’ordine e il direttore di gara Fabrizio Fondacci. Tutte le operazioni sportive sono state interrotte.

Le indagini sono affidate alla Polizia stradale, che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza nel punto in cui la vettura è uscita di strada.

Non sono stati ancora resi noti i nomi delle due vittime. Sono in corso anche accertamenti sulle condizioni del pilota.

Notizia in aggiornamento.

13,30 - Purtroppo arrivano brutte notizie dalla Monte Erice, anche uno dei feriti gravissimi che è stato trasportato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, è deceduto poco dopo il ricovero. Sono due, dunque, le persone morte a seguito del grave incidente avvenuto alla postazione 9 del percorso di gara della 68^ cronoscalata.



13:15 - La 68^ edizione della Cronoscalata Monte Erice, che ha preso il via questa mattina, alle 8:00, è stata funestata da un gravissimo incidente che ha causato la morte di un persona, sembra un commissario di gara e il ferimento in maniera grave di altre persone.

L'incidente è avvenuto a metà percorso della cronoscalata, alla postazione 9. L'auto protagonista dell'uscita dal percorso è la numero 54, la Peugeot 308 TCR di Marco Nicoletti. La gara è interrotta, sul posto c'è il direttore di gara, Fabrizio Fondacci, oltre che le forze dell'ordine e i sanitari. Notizia in aggiornamento.



