Tragedia alla Monte Erice. Terribile incidente: due persone sono morte

06/09/2026 13:15:00

13,30 - Purtroppo arrivano brutte notizie dalla Monte Erice, anche uno dei feriti gravissimi che è stato trasportato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, è deceduto poco dopo il ricovero. Sono due, dunque, le persone morte a seguito del grave incidente avvenuto alla postazione 9 del percorso di gara della 68^ cronoscalata.

Si tratta di un commissario di gara, e di un'altra persona di cui non si conoscono le generalità. Altre tre persone invece sono ferite.

13:15 - La 68^ edizione della Cronoscalata Monterice, che ha preso il via questa mattina, alle 8:00, è stata funestata da un gravissimo incidente che ha causato la morte di un persona, sembra un commissario di gara e il ferimento in maniera grave di altre persone.

L'incidente è avvenuto a metà percorso della cronoscalata, alla postazione 9. L'auto protagonista dell'uscita dal percorso è la numero 54, la Peugeot 308 TCR di Marco Nicoletti. La gara è interrotta, sul posto c'è il direttore di gara, Fabrizio Fondacci, oltre che le forze dell'ordine e i sanitari. Notizia in aggiornamento.



