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Sport

» Volley
05/09/2026 08:00:00

Il Marsala Volley ad Agrigento per misurarsi al Memorial Pietro Murania

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/il-marsala-volley-ad-agrigento-per-misurarsi-al-memorial-pietro-murania-450.jpg

Il grande volley femminile di vertice sbarca ad Agrigento in una veste rinnovata e dal forte respiro internazionale. Sabato 26 settembre, il PalaEgogreen sarà teatro della quarta edizione del Memorial Pietro Murania, prestigioso appuntamento pre-season autorizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) che quest'anno compie un salto di qualità storico, varcando i confini nazionali. Nata per custodire e tramandare il ricordo di un uomo che ha profondamente amato e sostenuto la pallavolo aragonese, la manifestazione ha progressivamente ampliato i propri orizzonti, trasformandosi in un test event di primissimo piano nel panorama pallavolistico siciliano e non solo. La kermesse agrigentina proporrà un quadrangolare di assoluto spessore tecnico, ideale per gli addetti ai lavori e per gli appassionati desiderosi di saggiare la condizione dei roster a una sola settimana dal fischio d'inizio dei campionati ufficiali, previsto per il 4 ottobre. Sul taraflex del PalaEgogreen si sfideranno quattro club di caratura, la Sigel Seap Marsala Volley e la Cosedil Akademia S. Anna Messina, entrambe protagoniste nel prossimo campionato di Serie A2; la Tonno Callipo Vibo Valentia, blasonata compagine militante in Serie A3, e la prestigiosa formazione straniera del CS Gym Volley Lussemburgo, che impreziosirà il torneo confermando la nuova dimensione internazionale dell'evento.

"Siamo partiti con un torneo nato soprattutto per ricordare Pietro Murania e il suo legame con lo sport e con la pallavolo aragonese dichiara Nino Di Giacomo, Presidente Mediterranea Serramenti e già Presidente Regionale Fipav. Oggi, alla quarta edizione, il Memorial è diventato un appuntamento capace di richiamare squadre di alto livello e di offrire agli appassionati una giornata di pallavolo di qualità. Un'occasione imperdibile per vivere lo sport ad alti livelli, celebrare i valori della condivisione e dei giovani, e rendere il migliore omaggio possibile alla memoria di Pietro Murania, trasformando il suo nome in una grande festa della pallavolo".

Per i tecnici e le atlete si tratterà dell'ultimo, fondamentale banco di prova per rodare gli schemi tattici, testare i nuovi innesti e oleare i meccanismi di squadra prima degli impegni ufficiali in campionato.

Il programma della giornata di sabato 26 settembre si preannuncia intenso e spettacolare:

Ore 10:00 — Sigel Seap Marsala vs Tonno Callipo Vibo Valentia (Semifinale 1)

Ore 12:00 — Cosedil Akademia S. Anna Messina vs CS Gym Volley Lussemburgo (Semifinale 2)

Ore 17:00 — Finale per il 3° e 4° posto

Ore 19:00 — Finalissima per il 1° e 2° posto

Informazioni utili:

Ingresso: Libero per tutte le gare al PalaEgogreen di Agrigento.

Presentazione ufficiale: Venerdì 25 settembre alle ore 18:30 presso la sede della Seap (Zona Industriale di Agrigento), alla presenza delle autorità e della stampa.

 









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