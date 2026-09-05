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Se ne sono andati

Se ne sono andati
05/09/2026 12:43:00

Marsala, addio al Cavaliere Arcangelo Giammartino. Per 38 anni nella Polizia di Stato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2026/1788605217-0-marsala-addio-al-cavaliere-arcangelo-giammartino-per-38-anni-nella-polizia-di-stato.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Arcangelo Giammartino, Cavaliere della Repubblica, all’età di 83 anni. Si è spento a Cefalù il 4 settembre 2026.

 

Una vita dedicata alla famiglia e al servizio dello Stato. Giammartino ha trascorso 38 anni nella Polizia di Stato e per 26 anni ha diretto a Marsala la sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, collaborando nel corso della sua lunga carriera con importanti figure delle istituzioni e dello Stato.

 

Marito, padre e nonno amorevole, ha sempre posto la famiglia al centro della propria vita, lasciando un ricordo profondo tra i suoi cari e tra quanti hanno avuto modo di 

conoscerlo e lavorare al suo fianco.

 

Un primo rito funebre sarà celebrato lunedì 7 settembre alle ore 10:00 a Cefalù, presso la Parrocchia Sant’Agata Vergine Martire, in contrada Caldura.

A Marsala l’ultimo saluto si terrà martedì 8 settembre 2026 alle ore 16:30, presso la Parrocchia Madonna della Sapienza, nel quartiere Sappusi.


Se ne sono andati | 2026-09-03 12:40:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2026/marsala-addio-a-mariano-sturiano-250.jpg

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