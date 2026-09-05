Marsala, addio al Cavaliere Arcangelo Giammartino. Per 38 anni nella Polizia di Stato

05/09/2026 12:43:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Arcangelo Giammartino, Cavaliere della Repubblica, all’età di 83 anni. Si è spento a Cefalù il 4 settembre 2026.

Una vita dedicata alla famiglia e al servizio dello Stato. Giammartino ha trascorso 38 anni nella Polizia di Stato e per 26 anni ha diretto a Marsala la sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, collaborando nel corso della sua lunga carriera con importanti figure delle istituzioni e dello Stato.

Marito, padre e nonno amorevole, ha sempre posto la famiglia al centro della propria vita, lasciando un ricordo profondo tra i suoi cari e tra quanti hanno avuto modo di

conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Un primo rito funebre sarà celebrato lunedì 7 settembre alle ore 10:00 a Cefalù, presso la Parrocchia Sant’Agata Vergine Martire, in contrada Caldura.

A Marsala l’ultimo saluto si terrà martedì 8 settembre 2026 alle ore 16:30, presso la Parrocchia Madonna della Sapienza, nel quartiere Sappusi.