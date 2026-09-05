Liste d’attesa, l’Asp di Trapani corre ai ripari. In campo specialisti esterni

05/09/2026 06:00:00

Sono sedici i medici specialisti esterni che l’ASP di Trapani impiegherà per provare a smaltire una montagna di prestazioni arretrate e dare una risposta all’emergenza delle liste d’attesa. I professionisti, con incarico di lavoro autonomo, sono stati individuati attraverso l’avviso pubblico emanato dalla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale lo scorso 10 agosto. L’obiettivo dichiarato è quello di intervenire sulle liste d’attesa relative alle visite specialistiche e agli esami diagnostici che, in provincia, hanno raggiunto numeri significativi.

Quasi 24 mila prestazioni da recuperare

La fotografia della situazione restituisce un quadro pesante. Alla data presa in considerazione erano quasi 24 mila i casi arretrati riconducibili alle prestazioni che l’ASP intende recuperare.

A pesare maggiormente è la Diagnostica per immagini, che da sola presenta un arretrato di 7.064 prestazioni, pari a quasi il 30% del totale delle visite e degli esami da effettuare.

Numeri importanti anche per altre specialità. In particolare:

Dermatologia: 2.839 prestazioni;

Chirurgia vascolare e Angiologia: 2.689;

Neurologia: 2.343;

Oculistica: 2.284;

Endocrinologia, visite diabetologiche ed ecografia della tiroide: 1.771;

Endoscopia digestiva, Gastroenterologia e Colonscopia con prelievo bioptico: 1.630;

Screening mammografico: 978;

Neurologia ed Elettromiografia: 732;

Visite per osteoporosi: 700;

Allergologia: 597;

Geriatria territoriale: 100.

Una fotografia che spiega perché l’ASP abbia deciso di ricorrere anche a professionisti esterni per cercare di recuperare il terreno perduto.

Sedici specialisti, le maggiori necessità in Oculistica

Sono complessivamente 16 gli specialisti ammessi agli incarichi. Il numero più consistente, quattro professionisti, è stato destinato all’Oculistica.

Due specialisti sono stati invece individuati per ciascuna delle seguenti aree: Allergologia, Chirurgia e/o Oncologia, Endocrinologia e Geriatria.

Un professionista è stato assegnato rispettivamente a Endoscopia digestiva, Medicina interna, Neurologia e Radiologia.

Non tutte le discipline, però, hanno trovato professionisti disponibili. La procedura, infatti, non ha prodotto candidati ammessi per Angiologia e Chirurgia vascolare, Dermatologia e Dietologia. Proprio per questo l’avviso resterà aperto, consentendo agli specialisti interessati di presentare la propria candidatura anche successivamente.

Il compenso

Per i professionisti incaricati è previsto un compenso individuale lordo di 80 euro per ogni ora di prestazione.

L’operazione, nelle intenzioni dell’ASP, dovrebbe consentire di intervenire sul pesante arretrato accumulato, recuperando le prestazioni ancora pendenti e migliorando l’accessibilità dei cittadini ai servizi sanitari.

Ma il dato che emerge con maggiore evidenza è quello di partenza: quasi 24 mila prestazioni arretrate, con alcune specialità che presentano numeri particolarmente elevati.

La partita delle liste d’attesa, dunque, non si esaurisce con il reclutamento dei 16 specialisti. La vera verifica sarà adesso sul campo: quanto arretrato riusciranno effettivamente a recuperare e in quanto tempo?

Il richiamo al personale

L’ASP di Trapani ha richiamato formalmente il personale delle diverse strutture aziendali, invitandolo ad attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale.

Ai vertici dell’Azienda, dunque, preoccupano le cosiddette fughe di notizie, tanto da richiamare il personale agli obblighi di segreto d’ufficio, riservatezza e corretta custodia della documentazione aziendale. L’ASP si riserva inoltre di adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di chi dovesse violare le disposizioni previste dal Codice.

Il richiamo arriva mentre, a quanto risulta, sarebbero in corso accertamenti interni su alcuni episodi finiti all’attenzione pubblica.

Ma proprio qui si apre una questione che non può essere ignorata. Perché, se è certamente doveroso tutelare la riservatezza degli atti e il rispetto delle regole da parte del personale, altrettanto doveroso dovrebbe essere interrogarsi sul contenuto delle notizie che emergono dai presìdi ospedalieri e sui problemi che quelle notizie raccontano.

Nel caso della sanità trapanese, infatti, non si tratta soltanto di indiscrezioni. Liste d’attesa, carenze di personale, servizi in difficoltà e disservizi sono questioni che trovano riscontri documentali e numerici e che incidono direttamente sulla qualità dell’assistenza e sul diritto dei cittadini a ricevere cure adeguate e nei tempi previsti.

Il punto, quindi, non dovrebbe essere soltanto chi parla e come le informazioni arrivano all’esterno, ma anche che cosa quelle informazioni raccontano.

Perché il rischio, altrimenti, è che l’attenzione finisca per concentrarsi sulla fuga della notizia anziché sul problema che quella notizia porta alla luce. E, nella sanità pubblica, forse, la priorità dovrebbe essere risolvere il disservizio, non semplicemente impedire che se ne parli.



