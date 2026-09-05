Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
05/09/2026 02:00:00

Mazara, furti e vandalismi al cimitero. I Giovani Democratici: "Superato ogni limite"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/mazara-furti-e-vandalismi-al-cimitero-i-giovani-democratici-superato-ogni-limite-450.jpg

Non c’è pace neppure per i morti. Dopo i furti e gli atti vandalici avvenuti nella notte del 3 settembre al Cimitero comunale di Mazara del Vallo, arriva la dura presa di posizione dei Giovani Democratici mazaresi.

Nel mirino dei vandali sono finite una cappella privata, alcune lapidi e diversi arredi funerari. Sono stati rubati anche vasi e oggetti in bronzo. Episodi che hanno provocato rabbia e indignazione tra le famiglie interessate e, più in generale, in città.

«È stato superato ogni limite», affermano i Giovani Democratici di Mazara del Vallo, che parlano di un gesto «di estrema gravità» compiuto in un luogo dedicato al ricordo e alla memoria dei defunti.

 

«Non è una semplice bravata»

Per i Giovani Democratici, quanto accaduto non può essere derubricato a un episodio isolato.

«Non si tratta di una semplice bravata – spiegano –. Questo grave episodio si inserisce in un contesto in cui i cittadini assistono con crescente preoccupazione al ripetersi di episodi di criminalità e microcriminalità sul territorio».

Da qui la richiesta che i responsabili vengano individuati rapidamente e che venga rafforzata l’attività di controllo e prevenzione.

Ma, secondo il movimento giovanile del Pd, la risposta non può fermarsi alla repressione.

 

«Serve intervenire sulle fragilità sociali»

«Chi commette reati deve rispondere delle proprie azioni – sottolineano i Giovani Democratici – ma la sola risposta repressiva non può bastare».

Il tema posto è quello delle fragilità sociali, economiche e culturali presenti in città. Secondo i GD servono servizi sociali più adeguati, interventi contro le dipendenze, percorsi di inclusione e soprattutto luoghi nei quali i giovani possano trovare occasioni concrete di partecipazione e aggregazione.

«Non basta limitarsi a investire genericamente sui giovani – aggiungono –: occorre coinvolgerli direttamente, ascoltarne bisogni e proposte e costruire politiche capaci di tenere conto della diversità dei contesti e delle condizioni di partenza».

 

La solidarietà alle famiglie

I Giovani Democratici esprimono infine «piena vicinanza e solidarietà» alle famiglie che hanno trovato cappelle e tombe danneggiate.

«Mazara merita rispetto, sicurezza e istituzioni capaci di affrontare con serietà sia le emergenze immediate sia le fragilità profonde del nostro territorio».

E il punto, dopo l’ennesimo episodio al cimitero, resta proprio questo: mettere in sicurezza un luogo che dovrebbe essere, per definizione, uno dei pochi nei quali nessuno dovrebbe avere motivo di sentirsi minacciato.









Native | 04/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2026/1788508489-0-dalla-sicilia-a-roma-quando-il-viaggio-in-autobus-puo-costare-meno-di-30-euro.jpg

Dalla Sicilia a Roma: quando il viaggio in autobus può costare meno...

Native | 01/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2026/1788255499-0-dove-comprare-pareti-attrezzate-economiche-online-confronto-tra-negozi-prezzi-e-servizi.jpg

Dove comprare pareti attrezzate economiche online? Confronto tra negozi,...

Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...