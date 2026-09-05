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Cronaca

» Piccole Storie
05/09/2026 14:39:00

Sul volo Lampedusa-Palermo un insolito passeggero: un raro serpente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2026/sul-volo-lampedusa-palermo-un-insolito-passeggero-un-raro-serpente-450.jpg

Un passeggero decisamente fuori programma sul volo da Lampedusa a Palermo. Nelle fasi finali del viaggio, a bordo dell’aereo è stato infatti trovato un piccolo serpente.

A segnalarne la presenza è stato l’equipaggio. All’atterraggio, a Punta Raisi, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione aeroportuale e i Carabinieri Forestali del Distaccamento Cites, che hanno recuperato l’animale.

 

È un colubro dal cappuccio

Il rettile è stato identificato come un esemplare di colubro dal cappuccio, una specie particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico: è caratteristica di Lampedusa e, in Europa, è presente esclusivamente sull’isola.

Adesso i militari dovranno chiarire soprattutto un punto: come abbia fatto il serpente ad arrivare sull’aereo.

Sono infatti in corso accertamenti per verificare se il rettile sia stato prelevato sull’isola e, eventualmente, da chi e in che modo sia stato trasportato a bordo del volo diretto a Palermo.

 

Sarà riportato a Lampedusa

Il piccolo serpente è stato affidato a un esperto erpetologo, docente dell’Università di Palermo, che ne controllerà le condizioni di salute.

Conclusi gli accertamenti, il colubro sarà riportato a Lampedusa e reintrodotto nel suo ambiente naturale.

Insomma, questa volta sul volo Lampedusa-Palermo non c’era soltanto qualche bagaglio fuori misura. C’era anche un passeggero clandestino, molto piccolo e decisamente insolito.









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