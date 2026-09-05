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Cronaca

» Lotta alla droga
05/09/2026 11:01:00

Marsala, ha in casa quasi due chili di marijuana e 37 piante 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2026/marsala-ha-in-casa-quasi-due-chili-di-marijuana-e-37-piante-450.jpg

A tradirlo sarebbe stato il forte odore di marijuana proveniente dalle pertinenze della sua abitazione. Un particolare che ha attirato l’attenzione dei Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala, impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio.

I militari hanno così deciso di effettuare una perquisizione, al termine della quale hanno arrestato un marsalese di 46 anni, accusato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

 

Marijuana, piante e bilancini

Secondo quanto riferito dall’Arma, all’interno dell’abitazione sono stati trovati oltre 1,8 chili di marijuana già lavorata, conservata in barattoli e buste di cellophane.

I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto:

23 piante di cannabis, alte tra i 50 centimetri e i due metri e ancora dotate di infiorescenze;
14 arbusti già essiccati e privi di infiorescenze;
prodotti utilizzati per la coltivazione;
materiale per il confezionamento;
bilancini di precisione.

Tutto il materiale è stato sequestrato.

 

Disposta la custodia cautelare in carcere

Il quarantaseienne è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

Come previsto dalla legge, l’uomo è da considerarsi innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.









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