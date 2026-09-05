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Cronaca

» Incidenti
05/09/2026 12:20:00

Brutto incidente a Mazara, auto contro un tir sulla SS115: tre persone ferite

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2026/brutto-incidente-a-mazara-auto-contro-un-tir-sulla-ss115-tre-persone-ferite-450.jpg

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 6, sulla Strada Statale 115 a Mazara del Vallo, all’altezza del cavalcavia che conduce verso la zona Archi.

 

A scontrarsi frontalmente sono stati un’automobile con tre persone a bordo e un autoarticolato. La vettura viaggiava in direzione dell’ingresso dell’autostrada A29.

 

L’impatto è stato molto violento: l’auto è rimasta praticamente accartocciata e i tre occupanti, un uomo e due donne, sono rimasti intrappolati tra le lamiere.

 

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Mazara del Vallo, che hanno lavorato per liberare i feriti dall’abitacolo.

I tre sono stati poi affidati ai sanitari del 118 e trasferiti, con due ambulanze, al pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello”.

Le condizioni che destano maggiore preoccupazione sono quelle del conducente dell’automobile, che avrebbe riportato un politrauma. I medici stanno valutando anche l’eventuale trasferimento al Trauma Center di Palermo.

 

Rilievi sulla SS115

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la strada, regolare il traffico ed effettuare i rilievi.

Restano ancora da accertare le cause dello scontro frontale. L’incidente ha provocato rallentamenti lungo la SS115 durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.









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