Agricoltura, 37 milioni di anticipi PAC alle aziende siciliane

05/09/2026 11:00:00

Circa 37 milioni di euro di anticipi destinati alle aziende agricole siciliane. La Regione ha autorizzato i pagamenti relativi ad alcuni degli interventi previsti dal Piano strategico della Pac 2023-2027 e, secondo l’assessorato regionale all’Agricoltura, la Sicilia ha già superato l’obiettivo di spesa fissato per il 2026, con diversi mesi di anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre.

Le somme riguardano gli interventi Sra 01 “Produzione integrata” e Srb 01, 02 e 03 “Indennità compensativa”.

Gli anticipi alle aziende agricole

L’autorizzazione dei pagamenti permette di immettere nuova liquidità nel comparto agricolo siciliano, in una fase nella quale le imprese devono fare i conti con l’aumento dei costi di produzione, le difficoltà climatiche e una programmazione aziendale sempre più complessa.

Secondo la Regione, con questi ultimi pagamenti viene superato «abbondantemente» l’obiettivo di spesa assegnato alla Sicilia per il 2026 nell’ambito dell’attuale programmazione comunitaria.

Un risultato che evita anche il rischio di perdere risorse europee non utilizzate entro i termini previsti.

Sammartino: «Un segnale concreto per il settore»

«È stato autorizzato il pagamento degli anticipi relativi agli interventi di “Produzione integrata” Sra 01 e “Indennità compensativa” Srb 01-02-03, nell’ambito del Piano strategico della Pac 2023/2027, per un importo complessivo di circa 37 milioni di euro», dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino.

Per l’assessore, il superamento dell’obiettivo di spesa non rappresenta soltanto un risultato contabile.

«Non è solo un dato tecnico-amministrativo – aggiunge Sammartino – ma un segnale concreto dell’attenzione che il governo Schifani riserva a un settore strategico per l’economia e l’identità della nostra Isola».

«Liquidità e certezze alle imprese»

L’assessore sottolinea soprattutto l’effetto che gli anticipi possono avere sulla gestione quotidiana delle aziende.

«Dietro questi numeri ci sono migliaia di aziende agricole che grazie a questi anticipi possono programmare con maggiore serenità la propria attività, persone che con il proprio lavoro ogni giorno contribuiscono alla vitalità di una filiera di eccellenza del nostro territorio».

Sammartino ringrazia infine gli uffici regionali per il lavoro svolto e assicura che l’obiettivo della Regione resta quello di accelerare ulteriormente la spesa dei fondi disponibili.

«Continueremo a perseguire questo risultato – conclude – per garantire liquidità e certezze alle nostre imprese agricole».

Per l’agricoltura siciliana, insomma, almeno sul fronte della spesa europea arriva una buona notizia: i fondi ci sono e, questa volta, vengono spesi prima della scadenza. La vera partita, adesso, è fare in modo che quei milioni arrivino rapidamente sui conti delle aziende che li aspettano.



