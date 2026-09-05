Un anno fa moriva Giorgio Armani, il ricordo a Pantelleria

05/09/2026 07:00:00

Pantelleria ha ricordato Giorgio Armani a un anno dalla sua scomparsa. Un momento raccolto, voluto per rendere omaggio non soltanto a una delle figure più importanti della moda italiana e internazionale, ma soprattutto all’uomo che per decenni ha scelto Pantelleria, costruendo con l’isola e con la sua comunità un rapporto autentico, discreto e profondo.



Nel suo intervento, il Sindaco Fabrizio D’Ancona ha ricordato la presenza di Armani sull’isola, il suo modo riservato di viverla e l’attenzione dimostrata nel tempo verso Pantelleria e le sue necessità. Una vicinanza mai esibita, che ha lasciato nella comunità un ricordo che va oltre la notorietà dello stilista.

Alla commemorazione è intervenuta anche l’architetta Gabriella Giuntoli, figura di riferimento nella tutela e nella reinterpretazione dell’architettura pantesca, da decenni impegnata nel recupero dei tradizionali dammusi. A lei si deve anche il progetto della residenza pantesca di Giorgio Armani, un insieme di dammusi inseriti con grande attenzione nel paesaggio naturale. Il suo intervento ha restituito un ulteriore tassello del rapporto personale e creativo che legava Armani a Pantelleria.

Particolarmente significativo il momento in cui la Vicesindaca ha letto un messaggio inviato dalla famiglia Armani alla comunità pantesca. Nel testo, la famiglia ha ringraziato l’Amministrazione comunale e Pantelleria per il ricordo dedicato a Giorgio Armani, richiamando il legame profondo con l’isola, il paesaggio, il mare e la sua gente, nei quali aveva trovato ispirazione e una dimensione affine alla propria sensibilità. Un legame che la famiglia ha espresso il desiderio di continuare a mantenere vivo.

A chiudere la breve commemorazione è stata la musica di Gianni Belvisi, con un intervento delicato, minimale ed elegante, che ha accompagnato con sensibilità gli ultimi momenti dell’incontro.



Pantelleria ha voluto ricordare Giorgio Armani nello stesso modo in cui egli aveva scelto di vivere il proprio rapporto con l’isola: senza celebrazioni eccessive, con discrezione. A un anno dalla sua scomparsa resta soprattutto la gratitudine verso un uomo che avrebbe potuto scegliere qualsiasi luogo del mondo e che, per decenni, ha scelto anche Pantelleria, amandone la bellezza ma comprendendone allo stesso tempo difficoltà e fragilità.

A conclusione della commemorazione, l’Amministrazione comunale ha voluto affidare questo sentimento di gratitudine anche a un gesto simbolico. Claudio Illirico, coordinatore della villa e dei terreni di Giorgio Armani a Pantelleria, in contrada Gadir, è stato omaggiato con dei fiori, poi affidati alle acque di Gadir come ultimo saluto a Giorgio Armani, in uno dei luoghi dell’isola che più profondamente hanno fatto parte della sua vita.





