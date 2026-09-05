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» Dai Comuni
05/09/2026 12:00:00

Mazara, rimborso spese di viaggio per gli studenti e contributi per i libri di testo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2026/mazara-rimborso-spese-di-viaggio-per-gli-studenti-e-contributi-per-i-libri-di-testo-450.jpg

Mazara, rimborso spese di viaggio per gli studenti pendolari: domande entro il 30 novembre

C’è tempo fino al 30 novembre 2026 per presentare a Mazara del Vallo la domanda per ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle scuole superiori.

Il Comune ha pubblicato l’avviso e il relativo modello di domanda destinato agli studenti che, per frequentare un indirizzo scolastico non presente a Mazara del Vallo, sono costretti a spostarsi quotidianamente in altri Comuni.

Chi può ottenere il contributo

Per accedere al beneficio occorre essere residenti nel Comune di Mazara del Vallo. Lo studente o la studentessa per cui viene richiesto il rimborso deve frequentare un istituto scolastico non presente nel territorio comunale.

Previsto anche un limite economico: l’ISEE del nucleo familiare non deve superare 10.632,94 euro.

Come presentare la domanda

Le istanze, compilate utilizzando il modello allegato all’avviso, dovranno essere presentate entro il 30 novembre al Protocollo generale del Comune di Mazara del Vallo, in via Carmine.

È possibile anche inviare la documentazione tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Settore 5° “Servizi alla Persona, Sport e Pubblica Istruzione”, ufficio Pubblica Istruzione, in via Giotto 23, al terzo piano del Palazzo della Legalità. Il riferimento telefonico è 0923 671657.

 

 

                                                                                                                                       ****

 

Mazara, contributi per i libri di testo: domande entro il 16 ottobre

Nuovo sostegno economico per le famiglie degli studenti di Mazara del Vallo. Sono stati pubblicati l’avviso e il modello di domanda per ottenere il contributo destinato all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027.

La misura riguarda la fornitura gratuita o semigratuita dei libri scolastici ed è prevista dalla circolare numero 27/2026 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

Chi può presentare la domanda

Possono accedere al contributo gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie.

Il requisito economico prevede un ISEE in corso di validità pari o inferiore a 15 mila euro. L’attestazione deve riferirsi al periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2026.

Domande direttamente alle scuole

Le domande dovranno essere compilate utilizzando il modello allegato all’avviso e consegnate entro il termine perentorio del 16 ottobre 2026.

In questo caso le istanze non vanno presentate al Comune, ma direttamente all’istituto scolastico frequentato dallo studente per il quale viene richiesto il contributo.

Una scadenza da segnare quindi sul calendario per le famiglie interessate: dopo il 16 ottobre, infatti, non sarà più possibile presentare la richiesta.

 

 









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