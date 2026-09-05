Jazz, cinema in piazza, motori: gli eventi del weekend del 5 e 6 settembre in provincia di Trapani

05/09/2026 06:00:00

Jazz ad Alcamo e San Vito Lo Capo, Rachmaninov tra le colonne di Selinunte, cinema nel quartiere San Francesco di Marsala, aglio rosso e sale a Nubia, arte contemporanea a Gibellina e i motori della Monte Erice.

Sabato 5 e domenica 6 settembre il primo weekend del mese tiene ancora insieme buona parte degli ingredienti dell’estate trapanese: concerti, teatro, cinema, archeologia, sagre, feste popolari e qualche appuntamento che vale anche una levataccia. A Marettimo, per esempio, si comincia alle 5.45 del mattino.

Ecco gli eventi principali in provincia di Trapani, con orari, luoghi, costi e informazioni utili:

Marsala, Piazza Ranne chiude con Tornatore e “Primadonna”

Il quartiere San Francesco ospita le ultime due giornate di Piazza Ranne – Marsala Film Festival, manifestazione diffusa e gratuita che porta cinema, incontri, musica e spettacoli tra piazze, cortili e vicoli.

Sabato 5 settembre il programma principale passa dall’incontro con Alessio Piazza alla proiezione de L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore. Nelle altre arene trovano spazio film, cortometraggi, casting e musica; la serata si chiude con gli Onda Tinta Surf Band.

Domenica 6 il Premio Piazza Ranne 2026 sarà consegnato a Domenico Centamore. Alle 21 sono attese Claudia Gusmano e Manuela Ventura, mentre alle 21.30 sarà proiettato Primadonna. Alle 23 chiusura musicale con i Baba Jaga.

Info utili — Piazza Ranne si svolge nel quartiere San Francesco. Il programma parte nel tardo pomeriggio e l’ingresso è gratuito. Per la manifestazione sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta nelle vie attorno a Piazza San Francesco.

Marsala, l’ultima notte di Art&Ground dentro Santa Maria della Grotta

Sabato si chiude anche Art&Ground, la rassegna di ArcheOfficina ospitata nella chiesa semi-ipogea di Santa Maria della Grotta.

Alle 20.30 comincia la visita guidata con gli archeologi; alle 21 è previsto un calice di benvenuto e alle 21.30 entra in scena il Transduction Project Ensemble, diretto da Benedetto Basile e realizzato con Curva Minore. Musica contemporanea, improvvisazione, voce e movimento dialogano con l’acustica del sito.

Info utili — Sabato 5 settembre, Santa Maria della Grotta, via Isolato Madonna della Grotta. Ticket 16 euro, comprensivo di visita, calice e spettacolo. Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Info e WhatsApp: 351 4849420; email lilibeo@archeofficina.com.

Domenica a Marsala archeologia, stelle e Opera dei Pupi

Domenica 6 settembre torna Lilibeo Astronomica. L’appuntamento è alle 17.45 alla biglietteria dell’Area archeologica di Capo Boeo, in Piazza della Vittoria. La visita guidata parte alle 18; attorno alle 20 si passa ai telescopi per osservare la Luna e il cielo di fine estate.

Info utili — Biglietto 15 euro, ridotto under 15 a 8 euro. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata al 351 4849420.

Sempre domenica, al Museo archeologico Baglio Anselmi, alle 18.30 Salvatore Inguì porta in scena l’Opera dei Pupi tra il Giardino storico e la Sala Jole Bovio Marconi. Per informazioni è disponibile il numero del Museo, 0923 952535.

Alle 21.30, nella Sala Famà dello stesso museo, arriva invece Come il fascismo ha sconfitto definitivamente la mafia... (forse), spettacolo d’inchiesta che utilizza il linguaggio dei pupi per raccontare il fascismo, Cesare Mori e la narrazione della lotta alla mafia. Ingresso con offerta libera.

Trapani, il barocco al Chiostro di San Domenico

Sabato 5 settembre alle 21 il Chiostro di San Domenico ospita l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, per la stagione del Luglio Musicale Trapanese.

In scena anche il controtenore Filippo Mineccia, con la direzione di Ignazio Maria Schifani, in un programma dedicato al repertorio barocco italiano.

Info utili — Sabato 5 settembre, ore 21, Chiostro di San Domenico. Posto unico 12 euro. I biglietti si acquistano online o al botteghino di Villa Margherita; la sera dello spettacolo la biglietteria del Chiostro apre un’ora prima, salvo esaurimento posti.

Alcamo, Alessandro Presti chiude “Alcamo in Jazz”

Ultima serata anche per Alcamo in Jazz. Sabato 5 settembre, alle 21.30, nella Chiesa dell’Annunziata, il trombettista siciliano Alessandro Presti presenta Music for Voice Winds and Strings.

Il progetto riunisce otto musicisti e attraversa anche la tradizione musicale della Sicilia rurale. Con Presti ci saranno Ava Alami, Marilena Sangiorgi, Gabriele Mirabassi, Marco Taraddei, Alma Napolitano, Gianluca Pirisi e Gabriele Evangelista.

Info utili — Sabato 5 settembre, ore 21.30, Chiesa dell’Annunziata. Biglietto 10 euro. Prenotazioni al 339 7236001; via WhatsApp anche al 338 6756655. Biglietti disponibili su LiveTicket.

Ad Alcamo, alle 18, prosegue inoltre la rassegna dell’Opera dei Pupi, con un nuovo appuntamento al Castello dei Conti di Modica. Nella stessa giornata, sempre alle 18, è previsto il convegno Il Bonifato, Archeologia, Storia e Spiritualità, inserito nella settimana mariana per la Madonna dell’Alto.

Selinunte, Rachmaninov al Tempio E

Sabato alle 21 il Tempio E di Selinunte ospita uno degli appuntamenti musicali più importanti del fine settimana.

La pianista Serene Han, con la Palermo Classica Symphony Orchestra diretta da Francisco Maestre, affronta il Concerto per pianoforte n. 3 di Sergej Rachmaninov, tra le pagine più impegnative del repertorio pianistico.

Nello stesso momento, alle Cave di Cusa di Campobello di Mazara, il circuito Teatri di Pietra conclude il suo percorso con “Eurydice”, rilettura contemporanea del mito di Orfeo ed Euridice. L’inizio è anche qui alle 21.

Per entrambi gli appuntamenti è opportuno verificare in anticipo la disponibilità dei biglietti attraverso i rispettivi circuiti ufficiali.

Nubia, tra aglio rosso, sale e il raduno nazionale dei capelli rossi

A Nubia entra nel vivo Oro Rosso Oro Bianco, la manifestazione dedicata all’Aglio Rosso di Nubia e al sale marino. L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

Sabato 5 si comincia già alle 11 con Red Head Sicily, il raduno nazionale dedicato alle persone con capelli rossi. Dalle 18 riapre la Strada dei Sapori; alle 20 il concorso gastronomico I Tesori di Nubia avrà come presidente di giuria Luca Pappagallo. Alle 22 mentalismo con Marco Bellantuono e alle 23 musica anni Ottanta, Novanta e Duemila.

Domenica stand aperti dalle 18. Alle 19 ci sono il concorso Lasciatemi Cantare Senior e l’Alma Dance Studio; alle 21 concerto dei Blue Monkeys e alle 23 dj set di Claudia Giannettino con Chiara Figus.

Monte Erice, sabato le prove e domenica la gara

Il weekend è anche quello della 68ª Monte Erice, la storica cronoscalata che unisce Valderice ed Erice e che quest’anno comprende anche l’undicesima Salita Storica.

Sabato 5 settembre, dalle 8, sono previste le due manche di prove ufficiali. Domenica 6, sempre dalle 8, scatteranno le due salite di gara. La premiazione finale si terrà a Piazza Porta Trapani, a Erice.

Per chi deve semplicemente spostarsi in zona, c’è un’informazione altrettanto importante della classifica: il tracciato sarà interessato da chiusure e limitazioni al traffico durante prove e gara.

Erice, tre giorni di festa a San Giuliano

A Casa Santa, in Piazza Pagoto, comincia sabato Love San Giuliano, manifestazione gratuita che mette insieme spettacolo, sport, associazioni e attività sociali.

Sabato si parte alle 17 con animazione e attività per bambini. Dalle 18 sono previsti anche screening gratuiti dell’Asp, vespe e lambrette, poesia, danza e incontri. Alle 21 concerto folk dei Trapani Mia.

Domenica spazio a motori, pallavolo, futsal e hip hop. Alle 20.30 verranno premiati i giovani talenti del quartiere; alle 22 arriva We Love 2000. Gli spazi gastronomici aprono entrambe le sere alle 20. Tutto a ingresso libero.

Gibellina, fotografia tra Sicilia e Tunisia e il progetto “Shaken Grounds”

A Gibellina il weekend passa naturalmente dall’arte contemporanea.

Sabato alle 17.30, negli spazi di Santa Caterina al Cretto di Burri, inaugura “Terre di Sicilia e Tunisia – Memoria condivisa”, mostra che accosta fotografie storiche, cartoline e lavori contemporanei di autori italiani e tunisini. L’esposizione resterà aperta fino al 24 settembre; il vernissage è a ingresso libero.

Prosegue inoltre “Shaken Grounds: At the Edge of Form”. Sabato, dalle 9.30 alle 15, è previsto un simposio all’Auditorium del MAC Ludovico Corrao; alle 19, alla Chiesa Madre, letture e performance. Domenica alle 21 il programma torna all’Auditorium del MAC con una proiezione cinematografica.

Mazara, Santa Rosalia, teatro e la Dieci Fast

A Mazara del Vallo sabato 5 continua Santa Rosalia in Fest. Gli stand aprono alle 18.30 in Piazza Rosso di San Secondo e alle 21 va in scena il musical Una Rosa senza spine. L’ingresso è gratuito.

Alle 21.30, al Collegio dei Gesuiti, c’è invece Pecore Zoppe con Gianfranco Manzo, “Giovanna La Parrucchiera”. Qui, però, l’informazione utile arriva prima dello spettacolo: l’evento è già sold out.

Domenica mattina alle 9.30, dal lungomare Mazzini, parte il V Trofeo Mazara Dieci Fast, corsa di 10 chilometri su percorso certificato World Athletics, con circa 500 atleti attesi.

La sera, alle 21.15, il Collegio dei Gesuiti ospita “Le Troiane” di Euripide, portate in scena dal Teatro Libero di Castelvetrano con la regia di Giacomo Bonagiuso. Ingresso gratuito.

Sempre domenica si conclude Santa Rosalia in Fest: celebrazione alle 17.30 e processione dalle 18.30 per le vie della parrocchia.

Partanna, il gran finale di “Musiche e Parole”

Domenica alle 21, nella Chiesa Madre di Partanna, si chiude la terza edizione del festival “Musiche e Parole”.

L’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, diretta da Ignazio Maria Schifani, torna protagonista con il controtenore Filippo Mineccia nel concerto Lacrime d’amore, sospiri di pietà.

Info utili — Domenica 6 settembre, ore 21, Chiesa Madre di Partanna. Biglietto 15 euro più commissioni, in prevendita su TicketOne e nei punti vendita del circuito.

San Vito Lo Capo, Jerusa Barros chiude il San Vito Jazz

Sabato sera si conclude anche San Vito Jazz 2026.

Alle 21.30, nel Giardino di Palazzo La Porta, salirà sul palco la Jerusa Barros Band, ultimo concerto di una rassegna che nei giorni precedenti ha ospitato Barbara Casini, Francesco Cafiso, Dario Carnovale ed Eddie Gomez.

Info utili — Sabato 5 settembre, ore 21.30, Giardino di Palazzo La Porta, via Savoia 167, San Vito Lo Capo.

Favignana, Andrea Pezzi e il ritorno a Itaca

Domenica sera l’ex Stabilimento Florio ospita l’ultimo incontro di “Odissee di ieri e di oggi”, rassegna curata da Giacomo Pilati.

Alle 21.45 sarà protagonista Andrea Pezzi con La nostra Odissea. Ritorno all’umano. Il tema dell’incontro è “Ritorno ad Itaca”: il poema omerico diventa il punto di partenza per ragionare sul presente, sulla tecnologia e sul rapporto tra uomo e mondo digitale.

Marettimo, ’A Scurata alle 5.45 del mattino

Per l’ultimo appuntamento di ’A Scurata – Memorial Enrico Russo la sveglia va impostata decisamente prima del solito.

Domenica 6 settembre, alle 5.45, le Case Romane di Marettimo ospitano Lacrimi di sali – l’alba di chi torna, con Gregorio Caimi e Riccardo Sciacca de I Musicanti, tra chitarra e voce. È l’ultima tappa del percorso “peri peri” della nona edizione della rassegna.

Info utili — Domenica 6 settembre, ore 5.45, Case Romane di Marettimo. L’evento è gratuito.

E lunedì 7 settembre a Marsala arriva “La ventiduesima donna”

Il weekend ha una coda culturale importante lunedì 7 settembre a Marsala.

Alle 21.15, al Complesso Monumentale di San Pietro, 38° Parallelo apre la rassegna 80 anni della Repubblica: dal voto alle donne alla Costituzione con “La ventiduesima donna”, monologo di e con Angela Iantosca.

Il lavoro parte dalle 21 donne elette all’Assemblea Costituente nel 1946 per attraversare il tema dei diritti, della parità e della partecipazione. La rassegna proseguirà mercoledì 9 settembre con l’incontro dedicato a Francesco De Vita, Padre Costituente il cui archivio è in parte conservato a Marsala.



Per gli eventi con prenotazione obbligatoria o posti limitati, è consigliabile verificare la disponibilità prima di spostarsi.



