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Cronaca
05/09/2026 08:18:00

Violenza sessuale su un bambino di 10 anni, arrestato un uomo in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2026/1788589312-0-violenza-sessuale-su-un-bambino-di-10-anni-arrestato-un-uomo-in-sicilia.jpg

Avrebbe abusato di un bambino che, all’epoca dei fatti, aveva meno di dieci anni. I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato un uomo di 40 anni, accusato di violenza sessuale commessa in ambito familiare.

 

Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura, guidata da Angelo Vittorio Antonio Cavallo.

 

Il racconto fatto a scuola

Le indagini sono cominciate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell’istituto scolastico frequentato dal bambino. Il minore aveva trovato il coraggio di raccontare a una maestra gli abusi che avrebbe subito.

La segnalazione della scuola ha quindi fatto scattare gli accertamenti dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese. Al termine dell’attività investigativa, il giudice ha disposto la misura cautelare nei confronti del quarantenne.

L’uomo è indagato e la sua responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza. L’identità del bambino e ogni altro elemento che possa renderlo riconoscibile restano tutelati.









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