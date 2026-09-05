Promozione: il Mazara continua la preparazione. Ecco l'organico 2026/27

05/09/2026 17:00:00

Continua senza pausa la preparazione del Mazara calcio in sede. Il raduno della squadra ha avuto inizio il 3 agosto e da allora, lo staff tecnico di mister Raffaele Palazzo rappresentato dal preparatore dei portieri Baldo Nastasi, dal preparatore atletico Paolo Calandrino e dal terapista manuale e recupero infortuni Giuseppe Pugliese, ha svolto un grande lavoro in vista dell’inizio del prossimo campionato di Promozione che inizierà domenica 27 settembre. La gara di andata di Coppa Italia si giocherà domenica 20 settembre. Ritorno mercoledì 30 settembre. Nei prossimi giorni si conosceranno i gironi, calendario e gli accoppiamenti delle gare di coppa. Nel periodo della preparazione mister Palazzo ha visto all’opera i suoi giocatori attraverso alcuni allenamenti congiunti con Trapani, Marsala, Sciacca e Primavera Marsala. Intanto a breve il presidente Giuseppe Venezia annuncerà ufficialmente la vendita degli abbonamenti per la stagione 2026-27.

La società canarina ha allestito una rosa già completa in tutti i reparti ma che sicuramente potrebbe allargarsi in caso di qualche eventuale colpo di mercato. Molti i giovani aggregati al gruppo in fase di valutazione.

Portieri: Rustico Giacomo, Giacalone;

Difensori: Giardina, Maranzano, Sallah (07), Cammareri, Nastasi (08);

Centrocampisti: Miceli, Abate, Vizzocero, Erbini, Tilotta (08), Lo Verso (08), Norrito (09);

Attaccanti: Perrone, Monti, Rosella, Iraci, La Francesca, Rustico Giuseppe;

Gli allenamenti si svolgono allo stadio Nino Vaccara, tutti i giorni dalle ore 18.45 alle ore 20.30.





