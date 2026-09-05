Monte Erice: a Francesca Aiuto la seconda edizione del premio Salvatore Morselli

05/09/2026 14:00:00

È Francesca Aiuto la vincitrice della seconda edizione del premio “Salvatore Morselli”, istituito dall’Automobile Club Trapani in occasione della Cronoscalata Monte Erice. La premiazione si è tenuta all’auditorium della scuola Pagoto, prima del briefing dei piloti con il direttore di gara Fabrizio Fondacci, in seguito alla conclusione delle verifiche sportive svoltesi in piazza Vittorio Emanuele a Trapani. Nel cuore della città si è registrata una notevole partecipazione di pubblico, con tantissimi appassionati accorsi per ammirare da vicino le vetture protagoniste della competizione motoristica. L'evento coinvolge i territori di tre città – Trapani, Erice e Valderice – ed è valido per il Campionato Italiano Velocità Autostoriche (CIVSA), il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e il Campionato Italiano Velocità Salita Autoclassiche (CIVSAC).

Salvatore Morselli è stato un giornalista particolarmente legato al mondo dei motori e alla Monte Erice. Il presidente dell’Ac Trapani, Giovanni Pellegrino, ha voluto ricordarlo istituendo un premio alla sua memoria, la cui giuria è presieduta dal giornalista Franco Cammarasana. Ad esprimersi sono stati i giornalisti sportivi e Francesca Aiuto si è aggiudicata il riconoscimento con il 40% delle preferenze, superando gli altri tre candidati in lizza, Vincenzo Garraffa, Andrea Raiti e Totò Riolo. Tutti i candidati sono stati premiati da Pellegrino e da Cammarasana, insieme a Pina Morselli, moglie del compianto giornalista, presente in platea accanto ai piloti della Cronoscalata.

“Sono orgogliosa di questo premio e lo custodirò con tanta attenzione”, sono state le parole di Francesca Aiuto. Dal canto suo, Vincenzo Garraffa ha voluto ricordare i 90 anni del pilota Ignazio Serse, dedicandogli il riconoscimento ricevuto. Sentimenti di soddisfazione sono stati espressi anche da Andrea Raiti e da Totò Riolo, che festeggia quest’anno i suoi 40 anni di gare.

“Se potessi, stringerei le mani a tutti i piloti, i veri protagonisti – ha dichiarato Giovanni Pellegrino, presidente dell’Ac Trapani –. La Monte Erice è giunta alla sessantottesima edizione ed è al 72° anno di vita. Mi auguro che, lavorando tutti insieme, si possa fare in modo che la cronoscalata mantenga il suo prestigio anche per i prossimi 72 anni e oltre”.

Tutto è pronto ora per l'avvio della competizione su strada. Domani, a partire dalle 8.00, spazio alle due manches di prove; domenica sarà la volta della gara, articolata anch'essa su due manches, con cerimonia di premiazione conclusiva prevista a Porta Trapani, nel centro storico di Erice. Sia le prove che le gare saranno trasmesse in diretta su Sestarete, canale 81 del digitale terrestre, su Youtube sul canale ufficiale di Naxos Proracing e sulle pagine Facebook dell'Automobile Club Trapani, Naxos Proracing e VideoSport AM.

La strada provinciale che collega Valderice ad Erice sarà chiusa al traffico dalle 5.30 del mattino, come previsto dall’ordinanza e chi dovrà recarsi sul posto di lavoro potrà tuttavia transitare sino alle 6.45.

Nella foto di gruppo, da sinistra: Andrea Raiti, Totò Riolo, Giovanni Pellegrino, Pina Morselli, Francesca Aiuto, Franco Cammarasana, Vincenzo Garraffa



