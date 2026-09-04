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» Spettacoli
04/09/2026 09:11:00

’A Scurata chiude a Marettimo: “Lacrimi di sali” all’alba di Case Romane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2026/a-scurata-chiude-a-marettimo-lacrimi-di-sali-all-alba-di-case-romane-450.jpg

L’ultima scena non avrà bisogno di riflettori. Domenica 6 settembre, all’alba, le Case Romane di Marettimo ospiteranno “Lacrimi di sali – l’alba di chi torna”, appuntamento conclusivo della nona edizione di “’A Scurata – Memorial Enrico Russo”.

Protagonisti saranno Riccardo Sciacca e Gregorio Caimi de I Musicanti, con un intervento per chitarra e voce. Un finale lontano dai palchi tradizionali, costruito intorno al silenzio dell’isola, alle prime luci del giorno e al tema del ritorno.

L’appuntamento rientra nel percorso itinerante “’A Scurata peri peri” ed è gratuito. Il sito ufficiale della rassegna conferma per il 6 settembre la chiusura a Case Romane.

Un’alba tra musica e memoria

“Lacrimi di sali” nasce come qualcosa di diverso da un normale concerto.

La musica di Sciacca e Caimi entrerà in relazione con uno dei luoghi più particolari di Marettimo, tra le pietre delle Case Romane, il mare e il paesaggio dell’isola ancora immerso nella luce incerta del mattino.

Il filo narrativo è quello del viaggio, delle partenze e dei ritorni. L’alba diventa così il momento dell’approdo: la notte si dissolve, il paesaggio torna visibile e la musica accompagna questo passaggio.

Non a caso l’appuntamento dialoga anche con il tema dell’Odissea e con l’idea del ritorno a casa, che quest’estate ha attraversato diverse iniziative culturali sull’isola. Anche l’Associazione C.S.R.T. Marettimo presenta l’evento come una tappa costruita attorno ai temi del ritorno, della rinascita e del nuovo inizio.

L’ultimo appuntamento dopo Villa Genna

Con Marettimo si chiude definitivamente il percorso 2026 di ’A Scurata.

La programmazione principale aveva già salutato Villa Genna a Marsala con gli Agricantus, ma la sezione “peri peri” ha portato la rassegna fuori dalla sua sede principale, attraversando diversi luoghi della provincia.

Il finale alle Egadi completa così un’edizione che ha scelto di mettere continuamente in relazione spettacolo e territorio. E questa volta il luogo conta almeno quanto ciò che accade: niente sipario, ma il sole che sale su Marettimo.

L’appuntamento a Case Romane

L’evento è promosso ogni anno dall’Associazione C.S.R.T. “Marettimo” nella prima domenica di settembre ed entra quest’anno nella programmazione di ’A Scurata come appuntamento conclusivo della nona edizione, con il patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi.

La rassegna “’A Scurata – Memorial Enrico Russo” è promossa dal MAC – Movimento Artistico Culturale Città di Marsala, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Marsala.









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